Казанский Кремль призвал не политизировать скандал с отменой концерта Фирдуса Тямаева в Башкирии

В отношении инцидента с певцом Фирдусом Тямаевым в Башкортостане руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова призвала не политизировать этот вопрос.

Галимова озвучила позицию президента Татарстана, который неоднократно говорил о том, что для нашей республики нет народов ближе и географически, и культурно, чем башкирский.

— И давать оценку тем инцидентам, происходящим с отдельными артистами и публичными личностями, которые публично заявляют о каких-то вопросах, проблемах, наверное, было бы совершенно некорректно со стороны руководства [республики]… Это очень близкий и братский для нас народ. И наверное, в этом вопросе самое важное для всех нас набраться мудрости и очень взвешенно подходить, когда кто-либо какие-либо оценки дает», — заявила Галимова.

Напомним, что исполнитель татарских песен Фирдус Тямаев пожаловался на отмену концерта в селе Киргиз-Мияки. Официальная причина отмены концерта — отключение электричества из-за потопа в подвале. Однако артист уверен, что все дело в политике: в 2020 году певец поддержал защитников шихана Куштау.

Екатерина Аблаева