Источник: подозреваемый в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках отмечался в нем в день происшествия

В момент совершения преступления мужчина, подозреваемый в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках, был пьян, сообщил «Реальному времени» источник. В день происшествия он приходил в тот же опорный пункт до обеда — отмечаться, как условно осужденный.



Предварительный мотив преступления — неприязненные отношения к сотрудникам полиции, добавил источник. Мужчину задержали в Дербышках, он прятался у родственницы.

По данным МВД, 33-летний казанец был ранее судим по статьям «Грабеж» (ст. 161 УК РФ), «Разбой» (ст. 162 УК РФ) и «Вымогательство» (ст. 163 ч. 3 УК РФ).

Фото: прокуратура РТ

Напомним, 24 марта мужчина поджег опорный пункт общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина