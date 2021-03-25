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Источник: подозреваемый в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках отмечался в нем в день происшествия

09:06, 25.03.2021
Источник: подозреваемый в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках отмечался в нем в день происшествия
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В момент совершения преступления мужчина, подозреваемый в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках, был пьян, сообщил «Реальному времени» источник. В день происшествия он приходил в тот же опорный пункт до обеда — отмечаться, как условно осужденный.

Предварительный мотив преступления — неприязненные отношения к сотрудникам полиции, добавил источник. Мужчину задержали в Дербышках, он прятался у родственницы.

По данным МВД, 33-летний казанец был ранее судим по статьям «Грабеж» (ст. 161 УК РФ), «Разбой» (ст. 162 УК РФ) и «Вымогательство» (ст. 163 ч. 3 УК РФ).

Фото: прокуратура РТ

Напомним, 24 марта мужчина поджег опорный пункт общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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