Дрессировщик слоних, которые подрались в Казанском цирке, рассказал об их состоянии

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Дрессировщик Сергей Гулевич, чья слониха Дженни напала на другую по кличке Магда в Казанском цирке, провел прямой эфир в Instagram, в рамках которого показал репетицию программы и рассказал о состоянии животных.

Сначала он рассказал о поддержке, которую получил после инцидента, в том числе и из других стран: «Я думал, что в цирке намного хуже».

Далее он показал проходку слонов и отметил, что Магда жива-здорова, однако у нее есть мелкие ссадины.

«Это слоны, это животные, поэтому у них там свои выяснения. Дженни — главенствующая, доминантка, Магда, наверное, решила примерить корону. У нее не получилось», — объяснил произошедшую драку Гулевич.

Напомним, что после драки слонов прокуратура и Следком организовали проверку. О том, что нашли ведомства в Казанском цирке, — в материале «Реального времени».