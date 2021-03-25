В казанском Кремле прокомментировали акцию, где дети встали на колени в надежде на школу

Фото: кадр видео из соцсети

В руководстве республики знают, что есть проблема в поселках Привольный и Вишневка, жители которых требуют построить школу, прокомментировала во время брифинга руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова акцию местных жителей, в ней задействовали детей.

В казанском Кремле известно, что местные власти уже встречались с активом и обсуждали эту проблему. Работа уже началась, пока нет своей школы, речь идет об организации школьного автобуса, сообщила Галимова.

Фото: realnoevremya.ru

— В части акции, о которой говорите, это даже не позиция, наверное, официальная, лично моя позиция. Мне кажется, нужно беречь здоровье детей. Это все-таки не вариант решения вопроса. Есть абсолютно нормальные, принятые деловые возможности решить этот вопрос: собраться за столом переговоров, обозначить проблему. И проблема сейчас начинает решаться. В данном случае не должно на кону стоять здоровье детей, — отметила спикер.

Она сообщила, что такая проблема существует во многих населенных пунктах, которые в пригороде Казани находятся, эти вопросы прорабатывают. В то же время известно, что заключение о необходимости строительства школы в Вишневке прокуратура вынесла несколько лет назад. Чтобы узнать, в чем причина бездействия, Лилия Галимова посоветовала обратиться в прокуратуру.

Вчера в интернете появилось видео, как дети казанских поселков Вишневка и Привольный встали на колени, прося построить школу. «Крик души» не оценили в прокуратуре Татарстана, прокурору Казани поручено провести проверку в отношении организаторов акции — дети не должны стоять на коленях.



Екатерина Аблаева