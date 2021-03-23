Блогер Илья Варламов после драки слонов назвал цирк средневековьем

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Блогер Илья Варламов написал пост после случая драки слонов во время представления в казанском цирке. Он отметил, что неважна причина драки.

«Важно, что животные во всяких цирках, зверинцах, дельфинариях и т.п. содержатся в жутких условиях. Тесные клетки, грязь, антисанитария, однообразный скудный корм... Они работают на износ под палками и бичами дрессировщиков только ради того, чтобы принести заработок владельцам», — написал Варламов.

Также блогер заявил, что он не против цирка. Варламов считает, что не нужно мучать животных. Кроме того, он отметил, что такими темпами мы можем вернуть: «Гладиаторские бои или, что нам ближе, травлю медведя собаками».

Варламов предложил развивать национальные парки и развивать внутренний туризм в стране. Либо свозить детей в деревню посмотреть на коров и гусей.

«В общем, все возможности есть, а поощрять издевательства над животными совершенно необязательно», — подытожил блогер.

Напомним, случай с дракой слонов в казанском цирке вызвал общественный резонанс. Зампрокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин заявил, что на данный момент закрывать цирк не планируется.

