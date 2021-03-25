Казанского священника, разбившего несколько авто на парковке, отстранили от служения

Во дворе одного из домов по улице Попова в Казани священник разбил несколько автомобилей, стоявших на парковке. Священнослужитель был за рулем KIA, в ДТП пострадало как минимум три автомобиля. Информация об этом появилась в соцсетях.



В Татарстанской митрополии сообщили, что в произошедшем будет разбираться дисциплинарная комиссия: «Участники комиссии выяснят все детали ЧП и примут решение о дальнейшей судьбе священнослужителя. В настоящее время он отстранен от диаконского служения».

Напомним, в Казани поезд протаранил автомобиль «Сузуки», женщина-водитель не пострадала. 52-летняя женщина-водитель автомобиля «Сузуки» выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате в 8.45 автомобиль протаранил товарный поезд, который двигался от станции Восстания на подъездной путь ППЖТ «Химическая» для выгрузки.

Маргарита Головатенко