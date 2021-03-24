Полицейские задержали казанца, подозреваемого в поджоге опорного пункта в Дербышках
В Казани полицейские задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках. Им оказался житель столицы Татарстана 1988 года рождения, ранее судимый.
Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Инцидент произошел сегодня днем. Неизвестный поджег опорный пункт общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани.
По факту поджога помещения опорного пункта полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Источники «Реального времени» ранее сообщали, что сейчас следователи будут устанавливать мотивы поджигателя, и в зависимости от этого квалификация дела может измениться. Подробнее о пожаре в опорном пункте полиции — в материале «Реального времени».
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