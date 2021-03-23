«Месть» за Грея или Куштау? Почему в Башкирии отменили концерт Фирдуса Тямаева

Песни в темноте

Накануне в башкирском селе Киргиз-Мияки сорвался концерт известного татарского певца Фирдуса Тямаева — об этом он сам рассказал в своем инстаграм-аккаунте. По заявлению певца, об отмене концерта стало известно за час до его начала, а озвученную ему причину — отключение электричества из-за потопа в подвале — артист считает надуманной.

— Билеты были проданы, но за час до концерта нам объявляют, что электричество отключено, связано это с потопом в подвале. Но мы проверили — никакой аварии там нет. Это ложь. В последние месяцы затруднилась организация концертов в Башкортостане, всегда какие-то препятствия. Никто ничего не объясняет, но сегодня нам дали понять, что меня, мою группу наказывают из-за того, что я в 2020 году поддержал народ и встал на защиту Куштау. Я и сегодня знаю, что поступил по совести. Но какое преступление я совершил? — заявляет певец.

Тямаев действительно в числе других представителей эстрады высказывался в поддержку протестующих против разработки шихана Куштау в Башкирии — эти протесты активно шли в середине 2020 года. Протесты привели к тому, что горе придали статус особо охраняемой природной территории регионального значения, а приватизация разрабатывавшей гору Башкирской содовой компании подверглась пересмотру в судебном порядке.

На видео с места событий певец в холле дворца культуры долго спорит с неназванным сотрудником администрации учреждения, где должен был пройти концерт, — тот также требует у него некий «маршрутный лист», к удивлению Тямаева. Затем с этим же сотрудником уже более эмоционально спорят фанаты — уже в самом зале, где действительно выключен свет. Фанатов много — если бы концерт состоялся, то зал был бы заполнен ровно настолько, насколько позволяют антиковидные ограничения, если не больше. Впрочем, совсем без музыки поклонников Тямаев не оставил и сыграл им на баяне под общие аплодисменты. «Татары и башкиры с давних пор едины, пусть так и остается», — обратился Тямаев к зрителям на татарском языке.

После Тямаев показал, как спускается в подвал учреждения, и демонстрирует — никакого потопа там нет, полы абсолютно сухие.

В посте Тямаев также отметил аккаунты президента Татарстана Рустама Минниханова, главы Башкирии Радия Хабирова, министра культуры Татарстана Ирады Аюповой и министра культуры Башкирии Амины Шафиковой.



Концерты Фирдуса Тямаева в Киргиз-Мияки должны были проходить два дня — вчера и сегодня. Добавим, что Тямаеву в обозримом будущем предстоят еще как минимум два концерта в Башкирии — в Стерлитамаке 2 апреля и в Уфе 25 апреля.

Версии фанатов: месть за Грея или за «Салават Юлаев»



Фанаты Тямаева запустили флешмоб в поддержку певца — они выкладывают в соцсетях записи с критикой властей Башкирии и со словами одобрения в адрес артиста. Сам Тямаев уже зарепостил в своем аккаунте несколько десятков таких записей.

При этом фанаты выдвинули свою версию происходящего: в комментариях к записи об отмене концерта некоторые пользователи связывают это с недавней отменой концертов Элвина Грея в Татарстане.

«Ранее Юльякшина (настоящая фамилия Грея, — прим. ред.) в Татарстан не пустили, теперь Тямаева в Башкортостан», — проводит параллели один из комментаторов. «Мстят сейчас за то, что они не дали Элвину Грею выступить», — добавляет другой пользователь.

Напомним, сам Юльякшин связывал это с «преследованием со стороны Роспотребнадзора» в республике. Ведомство подавало на Грея в суд после сольного концерта в Казани из-за нарушения на нем антиковидных мер. После этого Грей принял решение отменить все концерты в Татарстане в 2021 году и возобновить их в республике только в 2022-м. Роспотребнадзор тогда подчеркивал, что отмена концертов Грея никак не связана с требованиями ведомства, которые для всех едины, а является личным решением певца.

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Вскоре после этого поползли слухи о том, что отмена концертов башкирского исполнителя может быть мерой по борьбе против «башкиризации» в преддверии Всероссийской переписи населения. Ситуацию тогда комментировал президент Татарстана Рустам Минниханов: он подчеркивал, что позиция Татарстана — сохранить отношения с соседней республикой. «Нам нечего делить. Как будто мы у башкир что-то забираем или они у нас забирают. Перепись — это личное дело человека. Он захотел — записался башкиром, захотел — татарином, прежде всего — кто он в душе. У многих смешанные браки, некоторые переписываются русскими. Мы не будем ссориться, у нас очень хорошие отношения с руководством Башкортостана», — заявлял Минниханов.

— Его (Элвина Грея, — прим. ред.) в Татарстане любят. Он востребован. Но любой, кто проводит мероприятия, несет ответственность. У Роспотребнадзора претензии же не к Элвину Грею, а к организаторам. Мы и оперный театр наш любимый, ряд университетов наказали. Такая у нас позиция, мы никому слабинок не даем. Из-за этого у нас ситуация по ковиду более стабильная, — говорил Минниханов.

Выдвигаются и другие версии — один из пользователей провел параллель между инцидентом на матче «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», когда перед игрой во время исполнения гимна Башкортостана болельщики «Ак Барса» начали скандировать кричалки в поддержку своей команды. «Мне кажется, это из-за вчерашней игры в хоккее, где фан-сектор «Ак Барса» испортил гимн Башкирии в «Уфа-Арене», вот и власти Башкирии решили таким образом, мягко говоря, отомстить через артистов Татарии, и Фирдус попал под горячую руку. Детский сад, конечно», — пишет комментатор.

Что говорят в руководстве республик

Сегодня днем, после публикации материала, свою позицию также озвучили министерства культуры Татарстана и Башкирии. В башкирском министерстве подтвердили версию с аварией в ДК: ведомство со ссылкой на районную администрацию сообщает, что прорыв трубы действительно был, произошло замыкание, чтобы не усугубить ситуацию, отключили электричество во всем дворце культуры.

— Что касается «маршрутных листов». В Башкортостане действует Дирекция культурных программ и гастрольной деятельности РБ. При возникновении вопросов о законности гастрольной деятельности того или иного артиста муниципальное образование, на территории которого запланирован концерт, вправе обратиться в дирекцию для получения экспертной оценки законности концертной деятельности артистов. Данная оценка не является обязательной, проводится исключительно по инициативе муниципалитета или самих артистов, — говорится в ответе Министерства культуры Башкирии.

По данным Минкульта РТ, запланированы гастроли Уфимского государственного татарского театра «Нур» в Казани. Фото: kudaufa.ru

В Министерстве культуры Татарстана сообщили, что в курсе ситуации и следят за развитием событий, но призывают не делать поспешных заключений.



— Отметим, что культура и искусство призваны воспитывать человека и общество, призваны смягчать, а не нагнетать обстановку. Поэтому в данной ситуации не стоит политизировать и делать поспешные выводы. Также важно посмотреть и на юридическую сторону дела. Пока мы не видели договор, заключенный между двумя сторонами, и не можем дать правовую оценку инциденту, — говорится в ответе Минкульта РТ.

В татарстанском министерстве также заверили, что в целом артисты республики не жаловались на проблемы с организацией концертов в Башкортостане. «Татарстанские артисты с большим успехом выступают на площадках в Башкортостане, а соседняя республика отправляет свои коллективы в Татарстан. Сейчас идут переговоры о гастролях Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Запланированы гастроли Уфимского государственного татарского театра «Нур» в Казани и театра им. Камала в Уфе», — добавили в министерстве.



Александр Артемьев