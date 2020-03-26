Осужденному создателю казанской пирамиды «Интер-Инвест» отказали в УДО

15 нарушений режима и непогашенный ущерб по уголовному делу помешали выйти на волю экс-владельцу компании «Интер-Инвест» Станиславу Лапшову, который осужден за хищение 254 млн рублей. Вчера Пестречинский райсуд Татарстана отклонил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.



По данным «Реального времени», до конца срока мошенника Лапшова осталось только девять месяцев из назначенных в 2018 году Ново-Савиновским райсудом Казани 7 лет и 8 месяцев. Но в СИЗО «пирамидчик» был водворен еще в 2015-и и к моменту вступления приговора в силу отсидел 4 года, которые засчитали за 6 лет колонии общего режима.

Жертвами рухнувшей в 2014-м финансовой пирамиды «Интер-Инвест» признали больше тысячи вкладчиков из Татарстана, Брянской, Орловской, Липецкой областей и Воронежа. В надежде на дивиденды до 180% годовых люди доверили компании Лапшова свыше 400 млн рублей, а получили назад меньше половины от этой суммы. Однако при вынесении приговора суд лишь признал за потерпевшими право на возмещение ущерба, предложив решать вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

В суд подали не все — на данный момент в базе службы приставов за Лапшовым числятся долги на 2,6 млн рублей всего по 11 исполнительным листам.

«Реальное время» выяснило, кем работает этот аферист за решеткой.