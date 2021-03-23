Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон осудил обращение со слонами в Казанском цирке

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Американская благотворительная организация Karmagawa после инцидента с дракой слонов в Казанском цирке в минувшее воскресенье призвала остановить жестокое обращение с животными. Слон упал на арене из-за истощения, потеряв равновесие, заявили они в своем Instagram.



В организации обратили внимание, что для урегулирования конфликта слонов дрессировщики использовали инструмент, похожий на анкус (стрекало), крюк на конце которого обычно используется для точечных уколов слона, что позволяет управлять животным.

В Karmagawa порекомендовали людям развлекаться, не причиняя вреда другим, и учить детей заботиться об окружающем мире, природе, быть добрыми к людям и иметь сострадание к животным.

Организация призвала интернет-пользователей распространить это сообщение и отметить знаменитых людей и СМИ, чтобы люди обратили внимание на проблему жестокого обращения с животными.

Публикацией Karmagawa в stories в Instagram поделился британский автогонщик, пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. «Каждый день поражаюсь жестокости людей. Кто-нибудь знает, как прекратить это в России?» — написал он.

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На инцидент в Казанском цирке также отреагировал блогер Илья Варламов. Он заявил, что не против цирка, но животных мучить не нужно.



Сегодня дрессировщик Сергей Гулевич, чья слониха Дженни напала на другую — по кличке Магда, рассказал, что пострадавшая жива-здорова, но у нее есть мелкие ссадины.

Драка слонов на арене Казанского цирка произошла 21 марта. Прокуратура Вахитовского района Казани с привлечением специалистов профильных контролирующих органов проводит проверку после происшествия, в надзорном ведомстве уже сообщили, что учреждение закрывать не планируется. Следственный комитет Татарстана также начал доследственную проверку по факту «выпуска на манеж в Казанском цирке слонов в состоянии агрессии».



Татьяна Демина