Большая миграция зэков: зачем в Нижнекамск «сослали» Аитова и других мошенников Казани

УФСИН по РТ оптимизирует посадочные места — ради осужденных к принудительным работам и режиму колонии-поселения

Фото: Олег Тихонов

Под Казанью опустела исправительная колония №3 — почти 300 «первоходов», включая основателя стройфирмы «Свей» Рашида Аитова, переселили на нижнекамскую «зону». Их койки в отрядах вскоре займут сидельцы менделеевской «десятки», которая получит статус колонии строгого режима и примет осужденных из казанской ИК №18. Но, как выяснило «Реальное время», на этом «оптимизация» за решеткой не закончится: в Татарстане при полупустых колониях стали дефицитом места изоляции для наказанных принудительными работами.

Кого пересадили по приказу Минюста



Последние автозаки в Нижнекамск уехали на этой неделе из колонии в селе Пановка Пестречинского района. 275 осужденных теперь отбывают наказание в ИК-4 общего режима. В их числе — создатель казанской «пирамиды» «Интер-Инвест» Станислав Лапшов, получивший 7 лет и 8 месяцев за хищение 254 млн рублей у тысячи вкладчиков. В Нижнекамск переведен и Аркадий Мягких, который увел у казанцев 42 млн рублей, обещая поставки автоконфиската.

Вместе с ними в город нефтехимиков пересадили и ВИП-библиотекаря «тройки» — казанского застройщика Рашида Аитова, наказанного за обман 126 дольщиков сроком почти в 10 лет колонии. Об этом «Реальному времени» сообщил адвокат осужденного экс-руководителя «Свея» Мидхат Курманов.

Как выяснилось, большое переселение началось пару недель назад. Дело в том, что две колонии общего режима — пестречинская ИК-3 и нижнекамская ИК-4 — не были заполнены и наполовину, при лимите в 649 и 1572 места для осужденных соответственно. Даже после уплотнения нижнекамской «зоны» за счет пестречинцев сейчас там 880 человек, без учета сотрудников и персонала. Эту цифру назвали в УФСИН по РТ по запросу «Реального времени».



Эдуард Хиалеев анонсировал — менделеевская ИК-10 станет колонией строгого режима, а казанскую ИК-18 переформатируют в колонию-поселение. Фото: Максим Платонов

К слову, у этапированных есть шанс получить и новую профессию. В Пановке они были заняты на швейном производстве, фасовке гигиенических наборов, в мукомольном цехе и сельском хозяйстве. А в Нижнекамске за решеткой развиты обработка дерева и металла, художественная ковка, производство сухого картофеля и кондитерских изделий.

В пенитенциарном ведомстве напомнили, что действуют на основании приказа Минюста РФ от 10 ноября 2020 года, который был издан «в целях улучшения условий размещения осужденных и совершенствования структуры учреждений уголовно-исполнительной системы». На этот документ ссылался в январе 2021-го на отчетной коллегии начальник УФСИН по РТ Эдуард Хиалеев. Тогда он анонсировал — менделеевская ИК-10 станет колонией строгого режима, а казанскую ИК-18 переформатируют в колонию-поселение. И пересадка осужденных из Пестрецов — лишь первый этап реформы.

«Если с СИЗО сравнивать, то тут почти как дома»

Администрацию и охранников пестречинской «зоны» вслед за подопечными в Нижнекамск не отправили. По данным источников «Реального времени», в отсутствие контингента они проводят полную проверку всех помещений и территории учреждения и готовятся принимать большую партию менделеевских зэков.

Ожидается, что уже в апреле в Пановку под конвоем доставят полтысячи осужденных из ИК-10 в Менделеевске — тех, кто попал за решетку не впервые, но не заработал статус рецидивиста, совершив новое преступление с непогашенной судимостью за плечами.

ИК-18 находится в Казани на улице Лебедева, по соседству с Казанским заводом синтетического каучука. Сейчас в ней 869 мест. Фото: Олег Тихонов

После этой ротации опустевшую ИК-10 планируют реорганизовать в колонию строгого режима и перевести в нее 600 нынешних обитателей казанской ИК-18 — осужденных впервые, но за тяжкие и особо тяжкие преступления. Четкий срок окончания этого — предпоследнего этапа — реформы пока не обозначен. Ну а последним станет смена профиля самой ИК-18.

Напомним, ИК-18 находится в Казани на улице Лебедева, по соседству с Казанским заводом синтетического каучука. Сейчас в ней 869 мест. В режиме колонии-поселения их останется 219. Для сравнения — единственная татарстанская колония-поселение в деревне Дигитли Мамадышского района рассчитана на 117 осужденных. Правда, туда отправляют лишь впервые осужденных, а на Лебедева будут поселенцы из числа ранее судимых и тех, кто добился смягчения режима.

По мнению главы УФСИН по Татарстану, открытие новой колонии-поселения решит очень важный вопрос сохранения социальных связей.

— Сейчас часть осужденных данной категории из Татарстана из-за нехватки мест в республике направляется в колонии-поселения других регионов, — комментирует ситуацию Эдуард Хиалеев. — Появление нового учреждения позволит отбывать наказание ближе к дому, к семье, что является очень важным фактором в процессе ресоциализации оступившихся граждан.

Он отмечает, что перевод из исправительной колонии в колонию-поселение — «серьезный стимул для тех, кто искренне стремится встать на путь исправления».

Подъем в 6 утра, отбой в 22.00. В течение дня — четыре поверки, время на труд, прием пищи и отдых. «Грех жаловаться! Если с СИЗО сравнивать, то тут почти как дома. Свидания — не ограничены», — так оценивал режим на участке колонии-поселения в ИК-18 сын экс-министра юстиции Ильдар Курманов в день своего освобождения. Сетовал лишь на то, что предусмотренный для «колонистов» отпуск ему так и не дали.

«Грех жаловаться! Если с СИЗО сравнивать, то тут почти как дома. Свидания — не ограничены», — так оценивал режим на участке колонии-поселения в ИК-18 сын экс-министра юстиции Ильдар Курманов. Фото: Олег Тихонов

На принудительные работы — из Татарстана в Башкирию

Согласно приказу Минюста, миграционно-организационные процессы в колониях Татарстана должны завершить за год. В Казанской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в режимных учреждениях отметили, что мероприятия по переводу осужденных из одного учреждения в другое проходят на законных основаниях и жалоб ни от переселенцев, ни от их родственников пока не поступало.

Источники «Реального времени» не исключают временных проблем с доставкой посылок и писем. Полагают, возможен возврат корреспонденции отправителям с формулировкой «адресат выбыл». У кого-то могут возникнуть сложности с поездками на свидания за сотни километров. Впрочем, после «ковидной депортации» осужденных из СИЗО Татарстана в соседние регионы, включая Пермь, Уфу и Оренбург расстояние от Казани до Нижнекамска и Менделеевска уже не кажется значительным.

В УФСИН подсчитали, что с учетом грядущих изменений общий лимит исправительных колоний Татарстана сократится на 1040 мест. При том, что еще в начале 2020-го в них отбывали наказание 9,5 тысяч человек, а сейчас — почти на 500 меньше.

В то же время дефицитом в республике стали 240 мест в Исправительном центре №1 УФСИН, открытом в 2018-м на базе Казанской воспитательной колонии. Места предназначены для 190 мужчин и 50 женщин, осужденных к принудительным работам и тех, кому заменили реальный срок более мягким наказанием. Так в исправцентр в свое время смогли попасть осужденные за коррупцию полицейские из ОП «Гвардейский».

Проблема в том, что на всю страну таких центров только 26. Фото: Максим Платонов

Условия в Центре еще мягче, чем в колонии-поселении. Осужденные обязаны лишь устроиться на работу на постоянной основе, отдавать 15-20% своей заплаты государству и ночевать в Центре. Питанием они должны обеспечить себя сами.

Проблема в том, что на всю страну таких центров только 26. Еще есть 82 изолированных участка при колониях. И в результате в Казань принудительно трудится отправляют осужденных из Челябинска, Екатеринбурга, Перми. А татарстанцев для исполнения таких же приговоров порой приходится отправлять в Башкирию и Нижегородскую область.

Частично проблему должен решить отдельный участок ИЦ в нижнекамской ИК-4. Правда, уже известно — там смогут разместить лишь 50 мужчин, но сначала нужно закончить ремонт.