Очевидцы сообщили о пожаре в казанском ГУМе — в МЧС уверяют, что пригорела еда

Очевидцы сообщили о возгорании в казанском ГУМе. Молодые люди стали свидетелями сильного задымления в торговом центре. В МЧС же уверяют, что в кафе просто пригорела еда.

Девушки занимались в спортзале, когда началось сильное задымление. Они рассказали, что в здании нечем было дышать, они смогли выбежать на улицу.

«Мы занимались в спортзале на 5 этаже. Где-то в 12.30 дым проник через вентиляцию в зал, началось небольшое задымление. Сначала никто ничего не понял, все забегали. Некоторые продолжили тренироваться. Через некоторое время пришел техник спортзала, сказал: «Без паники, это на третьем этаже горит», и буквально через две минуты нам сказали, что нужно покидать помещение. Мы начали спускаться по лестнице и увидели, что на третьем и четвертом этаже сильное задымление — черный дым, буквально. Когда мы вышли на парковку — с нас все равно, кстати, взяли деньги, потому что парковщик не знал, что в здании пожар. И когда мы выезжали с парковки, к зданию подъехали пожарные машины с сиренами»", — рассказали «Реальному времени» очевидицы.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что в здании «произошло пригорание пищи». Сейчас спасатели выясняют обстоятельства случившегося. По словам свидетелей происшествия, на место подъехали три пожарных расчета.



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Ольга Плешкова