В Башкирии сорвали концерт популярного певца Фирдуса Тямаева

Фото: кадр видео instagram.com/firdustyamaev_official

В Башкирии оказался сорванным концерт популярного исполнителя татарских песен Фирдуса Тямаева в селе Киргиз-Мияки. Артист считает, что власти мешают ему проводить концерты из-за того, что в 2020 году он поддержал защитников шихана Куштау.

«Билеты были проданы, но за час до концерта нам объявляют, что электричество отключено, связано это с потопом в подвале. Но мы проверили — никакой аварии там нет. Это ложь. В последние месяцы затруднилась организация концертов в Башкортостане, всегда какие-то препятствия. Никто ничего не объясняет, но сегодня нам дали понять, что меня, мою группу наказывают из-за того, что я в 2020 году поддержал народ и встал в защиту Куштау. Я и сегодня знаю, что поступил по совести. Но какое преступление я совершил?» — написал артист в соцсети.

На опубликованном видео Тямаев разговаривает с чиновником и объясняет, что они осмотрели здание и ничего не нашли. Он объясняет, что готов выступить бесплатно, там, где можно, так как это вопрос чести и уважения к поклонникам.

Далее в кадре с чиновником ругается дама, которой чиновник объясняет, что концерт отменен не из-за затопления, а из-за отсутствия у Тямаева маршрутного листа.

«Почему в Башкирии ко мне другое отношение у властей? Представители власти Башкирии, это простая ошибка или месть?» — обращается Тямаев к властям региона на татарском языке.

В конце артист все же выступил с несколькими композициями перед поклонниками. В отключенном от электричества здании Тямаев играл на баяне и пел, а люди в концерном зале подсвечивали его фонариками с телефонов. Затем импровизированное выступление переместилось в фойе здания, где есть окна и солнечный свет.

Напомним, что в Башкирии активисты боролись за шихан Куштау. На данный момент горе присвоен статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.



Ольга Плешкова