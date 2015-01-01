Мэрия Казани vs фирма "Свей"
Один из крупнейших казанских застройщиков, возводивший многие известные жилые дома и административные объекты (например, здание одного из институтов КНИТУ-КАИ в Ново-Савиновском районе) едва не рухнул в кризис 2008 года. Войдя в процедуру банкротства, Свей достраивал дома, рассчитываясь обещанным жильем с дольщиками. В 2015 году ситуация накалилась - фирму атаковали с одной стороны банк-кредитор "Тимер банк", с другой стороны дольщики. Ситуация перешла красную линию, когда одной из сторон в конфликте выступила мэрия Казани, заблокировавшая стройки "свеевских" многоэтажек и оспорившая их этажность. В результате "Свей" оказался вне закона, подключились силовики и глава фирмы Рашид Аитов попал за решетку. "Реальное время" отслеживает ситуацию вокруг застройщика, разрешения которой ждут сотни людей.
- Недвижимость 17 янв, 14:27 25 Дело «Золотой середины»: разрешение на «самострой» нашли в уголовном деле «Свея» Юристы Аитова просят затребовать документ за подписью начальника Управления архитектуры и градостроительства Владимира Фомина
- Недвижимость 28 сент, 07:00 12 Офисные войны «Миллениум Сити»: дольщики нежилых площадей отбили атаку «Маг-Строя» Но конкурсный управляющий компании не бросает попытки отнять их собственность
- Недвижимость 11 сент, 16:30 19 Рашид Аитов: «По состоянию здоровья доживу ли я до суда?» Как дело застройщика «Свея» безуспешно пытались передать из Московского в Приволжский суд Казани
- 25 авг, 07:00 20 Дело этажей «Золотой середины»: эксперты один за другим отказывают дольщикам Покупатели квартир «Свей» жалуются, что на экспертов оказывают давление
- 26 июля, 14:21 21 «Тимер Банк» выжимает из «Свея» последние соки и требует с Аитова неустойки за срыв сроков Банк через банкротящийся «Ресейлер» пытается взыскать дополнительные деньги с банкротящегося же застройщика
- 08 мая, 07:00 39 10 фактов о деле «Свея»: бассейны Аитова, отказы от «дареных» квартир, побег главбуха и «амнистия» чиновникам Не ответившего за снос памятников казанского застройщика будут судить за мошенничество, коммерческий подкуп и опасные услуги
- 06 марта, 07:00 25 Дольщики «Маг-Строя»: «Нам бы достроить дом, а вместо этого нас сталкивают лбами»
- 10 нояб, 07:00 52 Рашид Аитов: «Год продержали в СИЗО, я бы за этот год все дома построил и сдал дольщикам»
- 20 окт, 14:00 38 Азат Нигматзянов: «Кто подпишется за 6-й дом «Золотой середины»? Я лично не могу подписаться» Дольщиков «Свей» из дома с лишними этажами попросили подождать новой экспертизы Минстроя
- 14 окт, 07:00 14 «Фирма «Свей» не имеет никакого отношения к самовольной постройке ЖК «Золотая середина»
- 22 сент, 14:00 72 Айрат Камалов, «Тимер Банк»: «Управляющий «Свея» слег в больницу»
- 15 сент, 18:40 35 Дело «Свея»: за что конкурсный управляющий попал в СИЗО?
- 08 сент, 14:00 25 Азат Нигматзянов — дольщикам «Золотой середины»: «Вообще, я не волшебник...» Обманутые дольщики «Свея» вместе с жителями домов, сползающих в овраг на ул. Новаторов, призвали чиновников к ответу
- 23 июля, 07:00 12 «Так у нас на годы затянется процедура конкурсного производства «Свея» В арбитраже удивлялись, как источником финансирования долгостроев Рашида Аитова стал находящийся на санации «Тимер банк»…
- 08 июля, 19:20 80 Рашид Аитов: «Пройдет время, заберут дом, потом скажут, все для укрепления сделали. Сносить этажи не будут» Следком «потерял» гражданскую супругу Аитова, нашел еще 80 потерпевших, а ущерб вырос до 326 млн рублей
- 14 июня, 07:00 19 Долгострои Рашида Аитова сосватают Роберту Мусину? Вложивший 1,5 млрд рублей в проблемные многоэтажки «Маг-Строя» казанский «Тимер банк» выразил готовность завершить все «зависшие» объекты застройщика
- 19 мая, 07:00 26 Как у первой леди «Свея» увели красный Porsche, а Росреестру «амнистия» вышла Четырехколесный раздражитель дольщиков у гражданской жены Рашида Аитова отняли прямо на дороге
- 16 мая, 07:00 69 Рашид Аитов vs. мэрия Казани: глава «Свея» предложил мир в войне за этажи «Золотой середины» Дольщики «Свея» пригласили на свое собрание задержанного сейчас юриста исполкома Алексея Рыбушкина, но вместо него приехала полиция
- 12 мая, 20:56 48 «Дело юристов»: на исках к исполкому Казани наварили 54 млн рублей? Представитель казанской мэрии в суде против «лишних этажей» фирмы «Свей» арестован по подозрению в хищениях
-
-
- 05 марта, 13:28 23 1 Несостоявшиеся жильцы «Золотой середины»: «Все в доле кроме дольщиков?»
- 12 февр, 14:12 35 Первая леди «Свея»: следствие арестовало 7 участков, 5 квартир и 13 машин гражданской супруги Аитова Верховный суд РТ признал законным арест имущества близких учредителя компании по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков
- 20 янв, 20:00 20 В деле «Свея» появился новый фигурант из мэрии Казани Вслед за начальником управления градостроительных разрешений был задержан его зам
- 25 дек, 11:30 14 Аитов – Минниханову: дайте достроить дома и возьмите компенсацию Подследственный совладелец фирмы «Свей» цитирует в своем письме слова пророка Мухаммеда о прощении
- 09 дек, 21:30 6 Дело «Свея»: Аитов собрался к Богу, а следком объявил в розыск главбуха
- 13 нояб, 17:56 7 Рашиду Аитову не дали свить гнездышко в Москве