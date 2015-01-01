Мэрия Казани vs фирма "Свей"

Один из крупнейших казанских застройщиков, возводивший многие известные жилые дома и административные объекты (например, здание одного из институтов КНИТУ-КАИ в Ново-Савиновском районе) едва не рухнул в кризис 2008 года. Войдя в процедуру банкротства, Свей достраивал дома, рассчитываясь обещанным жильем с дольщиками. В 2015 году ситуация накалилась - фирму атаковали с одной стороны банк-кредитор "Тимер банк", с другой стороны дольщики. Ситуация перешла красную линию, когда одной из сторон в конфликте выступила мэрия Казани, заблокировавшая стройки "свеевских" многоэтажек и оспорившая их этажность. В результате "Свей" оказался вне закона, подключились силовики и глава фирмы Рашид Аитов попал за решетку. "Реальное время" отслеживает ситуацию вокруг застройщика, разрешения которой ждут сотни людей.