Бизнес-обзор: Зуфар Гараев сменил шефа «Палп Инвест», казанскую «Йолу» ликвидируют

Чистопольский поставщик нефтяных насосов заключил сделку на 8,3 млрд рублей

Фото: Реальное время

На этой неделе стало известно о начале ликвидации «Торгового дома Йола Казань» — компании, которая управляет сотней специализированных магазинов с продукцией Йошкар-Олинского мясокомбината в Татарстане. У крупного производителя бумаги «Палп Инвест», которым владеет предправления «Ак Барс Банка» Зуфар Гараев, сменилось руководство. Чистопольский производитель насосов для нефтедобычи «Новые технологии» провел крупную сделку. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казанская «Йола» ликвидируется

«Торговый дом Йола Казань», входящий в агрохолдинг «Йола», принял решение о прекращении деятельности и формировании ликвидационной комиссии. По данным ЕГРЮЛ, со вторника компания находится в стадии ликвидации.

Агрохолдинг «Йола» — крупнейший в Марий Эл вертикально интегрированный холдинг. Входит в топ-30 предприятий России по выручке и объемам производства мясопродуктов в мясной отрасли. Суммарный годовой оборот превышает $100 млн, численность сотрудников — более 2500 человек. Бенефициар холдинга — экс-депутат Госсобрания Марий Эл Магометгаджи Цинпаев.

В холдинг входят АО племзавод «Шойбулакский», выпускающий 29 тыс. тонн мяса в год, и АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» с годовым объемом производства более 30 тыс. тонн мясопродуктов. Торговая сеть «Йола-маркет» насчитывает 474 мясных магазина в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Кировской и Нижегородской областях, Коми. Наибольшее количество торговых точек — 103 — приходится на Татарстан.

Магазинами сети в нашей республике управляет «Торговый дом Йола Казань». Эта компания завершила прошлый год с выручкой 1,5 млрд (+6%) и чистой прибылью в 10 млн рублей.

Зуфар Гараев сменил директора «Палп Инвест»

Кадровые рокировки произошли в казанской компании «Палп Инвест», выпускающей бумагу на территории «Химграда». С 8 сентября на предприятии новый руководитель Александр Обозов — бывший директор Казанского завода газовой аппаратуры, холдинга «Золотой колосс» и парфюмерно-косметической фабрики «Аромат».

Обозов сменил на посту генерального директора Андрея Бударина, который управлял предприятием на протяжении последних пяти лет. До прихода на бумажное производство Бударин управлял Казанским жировым комбинатом.

«Палп Инвест» — российский производитель бумаги санитарно-гигиенического назначения и изделий тиссью. Входит в топ-8 лидеров российского рынка целлюлозно-бумажной продукции, по версии Forbes. Производственный комплекс был создан с нуля в 2015 году. Проектная мощность — 25 тысяч тонн в год, площадь производственно-логистического комплекса — 13 тысяч кв. м.

Единоличным владельцем компании является председатель правления «Ак Барс Банка» Зуфар Гараев. По итогам прошлого года предприятие заработало 2,3 млрд рублей выручки при чистой прибыли 275 млн. Гараеву также принадлежит «Палп Инвест Трейдинг» с сопоставимым годовым оборотом — 2,6 млрд рублей.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

«Новые технологии» заложили права по счету на 8,3 млрд рублей

В понедельник Чистопольский производитель насосов для нефтедобычи «Новые технологии» провел крупную сделку — заключил с Газпромбанком договор залога прав по договору банковского счета. Срок действия договора — до 28 декабря 2029 года.

Соответствующее решение принято общим собранием участников общества в начале сентября. Размер сделки — 8,3 млрд рублей, что составляет 28% от стоимости активов компании (29 млрд).

«Новые технологии» специализируются на разработке, производстве, реализации и сервисном обслуживании погружного оборудования для добычи нефти. Постоянные заказчики — «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть». Помимо Чистополя у компании производственная площадка в Альметьевске, а также сервисные центры в Нефтеюганске, Бузулуке и Ноябрьске. Как сообщалось, «НТС» готовит к открытию еще один центр в Нефтеюганске и несколько аналогичных в Колумбии и Эквадоре.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Порядка 80% компании принадлежит бизнесмену Евгению Игнатову — выходцу из структур альметьевского завода «Римера-Алнас», который после ухода из группы основал собственный бизнес. Еще 20% владеет Олег Думлер. По итогам прошлого года оборот предприятия сократился на 16% — до 17,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 295 млн.

Селлеры РТ готовят иск к Wildberries, отельеры не досчитались постояльцев

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях бизнеса. Совокупный ущерб маркетплейса и селлеров от летних атак БПЛА на склады Wildberries, по оценкам некоторых экспертов, достиг 600-800 млрд рублей. К примеру, Melon Fashion Group, куда входят бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela, Ìdol, по данным Forbes, потеряла более 1 млрд, JOYCITY — 600 млн, Finn Flare — более 100 млн. Татарстанские предприниматели рассказали «Реальному времени» о потерях в сотни миллионов, отметив, что проблема не только в убытках непосредственно от ударов дронов — бизнесу грозят штрафы за неуплату налогов, а платить их нечем.

Подробнее об «отложенных» налоговых каникулах, невыплаченных компенсациях и «обстоятельствах непреодолимой силы», которые лишили селлеров шанса на получение страховых выплат, — в материале.

Гостиничный сектор Татарстана демонстрирует противоречивую динамику по итогам первого полугодия 2026-го. При снижении числа постояльцев на 4,6% (до 278 тыс. человек против 291,7 тыс. годом ранее) зафиксирован рост количества ночевок на 30,4% — до 1,64 млн. Средняя продолжительность пребывания туристов составила пять ночей. При этом структура спроса изменилась, сообщили изданию отельеры: прирост потока отмечен в хостелах и гостевых домах (+7,9 тыс. и +8,1 тыс. человек соответственно), тогда как классические гостиницы потеряли 29,4 тыс. постояльцев. Объем выручки сектора достиг почти 2,8 млрд рублей, из которых 2,4 млрд пришлось на частные отели.