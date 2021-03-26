Элвин Грей — Фирдусу Тямаеву: «Включай мозги, не разжигай межнациональную рознь»

Фото: Instagram Элвина Грея

Башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, прокомментировал ситуацию с отменой концерта татарского певца Фирдуса Тямаева в башкирском селе.

Так, он отреагировал на требование у Тямаева маршрутного листа, которое удивило татарского певца:

— Я с удовольствием рассказал, как быстро и без бюрократических заморочек получить эти бумаги, администраторам певцов: Салавата Фатхутдинова, Иркэ, Данира Сабирова. И некоторым другим уважаемым исполнителям татарской эстрады. Их администраторы сработали четко. Данные исполнители без проблем гастролируют по РБ с этими листами. Но есть и такие творческие личности, которые, не делясь полномочиями с помощниками, пытаются все сделать сами. Часто творческие люди относятся к этому несерьезно, спустя рукава. Отсюда и имеют некоторые неудобства. Я понимаю, что свою некомпетентность проще прикрыть политикой, сделать из себя жертву и поплакаться народу. У нас народ сердобольный, всегда пожалеет.

Далее Юльякшин поделился своим видением произошедшего с Тямаевым:

— Я за 5 минут до концерта в Нефтекамске получил звонок. Поднимаю трубку телефона и слышу, что где-то кто-то не пускает Тямаева и не разрешает выступления. Я его уверил, что нет нерешаемых вопросов. Только доберусь до Уфы и постараюсь решить. На что буквально через 1 минуту получаю ответ «Не надо». Для меня эта его просьба и моментальный отказ от предлагаемой помощи показались странными. А когда я проснулся и увидел более 100 сообщений от пользователей, и все с вопросом про Тямаева — я сделал однозначный вывод. Данная переписка нужна была ему для определенных целей. Фирдусу нужно было не решение вопроса, а пиар.

Далее он перечислил, что Тямаев, по его мнению, сделал неправильно: отказался от подписания маршрутного листа, незаконно проник в подсобное помещение, провел несанкционированный концерт с нарушением мер безопасности, не заключил с дворцом культуры в Киргиз-Мияках договор.

— Без договора что он мог предъявить?!.. Дал на лапу директору РДК или начальнику отдела культуры... Те, естественно, не отказались, все мимо кассы, — заявил Юльякшин.



Кроме того, певец посчитал высказывания Тямаева разжиганием межнационального конфликта

— Включай мозги и не разжигай межнациональную рознь у нас в республиках. Это уголовно наказуемо наконец... Думай, что говоришь. Ты публичный человек. Тебе доверяют люди, тебя уважает простой народ. Тебя любят, в конце концов. И ты уже получил по шапке за подстрекательство в Татарстане. Почему же ты делаешь то же самое в Башкортостане? — сказал Радик Юльякшин.

На этой неделе в башкирском селе Киргиз-Мияки сорвался концерт известного татарского певца Фирдуса Тямаева. По словам артиста, об отмене концерта стало известно за час до его начала. Причина — отключение электричества из-за потопа в подвале. Ее артист считает выдуманной. При этом фанаты выдвинули свою версию происходящего: в комментариях к записи об отмене концерта некоторые пользователи связывают это с недавней отменой концертов Элвина Грея в Татарстане. В Минкультуры Татарстана и казанском Кремле призвали не политизировать ситуацию.

Вчера член правления Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов заявил о намерении привлечь к ответственности лиц, которые сорвали концерт Тямаева.