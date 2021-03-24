Попил кофе на 10 миллионов: силовики взяли в Казани экс-начальника налоговой инспекции

Ветеран ФНС заключен под стражу по делу о посредничестве особо крупной взятке

Фото: bugulma.ws ( на фото — Марат Мухамадиев)

Местом спецоперации сотрудников ФСБ стала сетевая кофейня в центре Казани. Именно там, как уверяют источники «Реального времени», после получения пакета с 10 млн рублей задержали пенсионера в пуховике и унтах, который оказался советником гендиректора крупной коммерческой фирмы и бывшим начальником межрайонной налоговой инспекции №17 Маратом Мухамадиевым. Именно он 17 лет отвечал за налоги в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево и Бавлах.

Почем снижение налоговой недоимки на 90 млн?



«Скрываться не планирую, собираюсь оказать полное содействие следственным органам», — обещал Верховному суду Татарстана обвиняемый в посредничестве взятке Марат Мухамадиев. На заседании апелляционной инстанции он просил отпустить его из СИЗО, но решение об аресте было признано законным и обоснованным.

Как выяснило «Реальное время», свободы 61-летний пенсионер из Бугульмы лишился еще 2 марта. В обеденное время оперативники ФСБ задержали его в венской кофейне Coffeeshop Company, на перекрестке улиц Чернышевского и Баумана, после получения пакета с солидной суммой. По версии чекистов и следователей, представитель службы безопасности одной из коммерческих компаний передал ее Мухамадиеву — на взятку неким неустановленным лицам Федеральной налоговой службы.

«С руководства фирмы запросили 10 миллионов за снижение налоговой недоимки с 100 до 10 миллионов рублей», — сообщил «Реальному времени» близкий к силовикам источник.

Оперативники ФСБ задержали Мухамадиева в кофейне на перекрестке улиц Чернышевского и Баумана. Фото: Ирина Плотникова

Уголовное дело в отношении Мухамадиева возбудили по ч. 4 ст. 291.1 — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. В материалах дела фигурирует сумма в 10 млн рублей. Впрочем, один из источников «Реального времени» уверяет, что большая часть миллионов в пакете были «куклой».

Работники самой кофейни в разговоре с журналистом не стали отрицать факт проведения спецоперации. Сказали, что никаких проблем посетителям и самому заведению оперативники не создали, но детали своей работы не раскрывали. Один из свидетелей задержания поделился — интересующий силовиков немолодой мужчина впечатления состоятельного клиента не производил.

А между тем, как выяснило «Реальное время», именно он на протяжении 17 лет возглавлял межрайонную налоговую инспекцию в Татарстане, но и на пенсии без работы не остался.

Подозреваемых в покушении на получение той же взятки в деле пока нет.

Мухамадиев возглавил межрайонную инспекцию налоговой службы №17 по РТ еще в 2002 году. Фото: nalog.ru

ВИП-налоговик Мухамадиев стал советником в «ТНГ-КомиГИС»

Согласно открытым источникам, нынешний фигурант уголовного дела возглавил межрайонную инспекцию налоговой службы №17 по РТ еще в 2002 году. А оставил службу в 2019-м — по достижении 60-летнего возраста. Сама инспекция базируется в Бугульме, но обслуживает налогоплательщиков пяти районов юго-востока Татарстана — Лениногорского, Азнакаевского, Бавлинского, Ютазинского и Бугульминского. Причем лишь в 2017-м в бюджет Бугульминского района в качестве налогов поступило 734 млн рублей.

На высоком посту Марат Мухамадиев регулярно отчитывался о работе инспекции, борьбе с должниками путем закрытия выезда за границу, обращения в суд и правоохранительные органы. В 2013-м, наряду с другими бугульминцами, стал участником благотворительной акции «Помоги своей школе!» — помогал средней школе №11. А в 2009-м поддержал парламентскую инициативу по проведению урока на тему «Где рождаются законы?» в местном лицее. Одновременно с Мухамадиевым в том уроке участвовали прокурор и председатель суда, главный архитектор города и главред газеты.

На высоком посту Марат Мухамадиев регулярно отчитывался о работе инспекции, борьбе с должниками путем закрытия выезда за границу, обращения в суд и правоохранительные органы. Фото: nalog.ru

Оставив госслужбу, Марат Ахметович пошел в бизнес. На момент задержания он занимал должность советника гендиректора ООО «ТНГ-КомиГИС» — дочерней компании «ТНГ-Групп» (в прошлом — ОАО «Татнефтегеофизика»). Головное предприятие состоит из промысловых, геологоразведочных и научно-производственных подразделений в нефтегазодобывающих регионах России, странах дальнего и ближнего зарубежья.

Примечательно, что офис «ТНГ-КомиГИС» находится в Усинске, а советник Мухамадиев постоянно проживал в Бугульме. На сайте налоговой сохранились его декларации о доходах и имуществе. В последней, за 2018 год, Мухамадиев сообщал о годовом заработке в 1,8 млн рублей, своих машинах «Лада» и Mitsubishi Pajero Sport, двух гаражах, четырех земельных участках общей площадью около 1 тыс. кв. м, двух жилых домах (180 и 70 кв. м) и квартире (92 кв. м). Квартира и большой дом также являются собственностью супруги обвиняемого. Кроме того, у нее по итогам 2018-го имелись собственный гараж, четыре участка общей площадью 2,8 тыс. кв. м и две иномарки — Kia Sportage и Mitsubishi Pajero 3.0. При этом годовой доход женщины составлял 144 тысячи рублей.

То же имущество семья декларировала и по итогам 2015-го. Только тогда доход супруга составлял 1,4 млн рублей, а супруги — 119 тысяч.

Офис «ТНГ-КомиГИС» находится в Усинске, а советник Мухамадиев постоянно проживал в Бугульме. Фото: rogtecmagazine.com

Версия защиты: «Ему дали пакет и задержали»

На заседании Верховного суда Татарстана Марат Мухамадиев свою позицию по тяжкому обвинению никак не комментировал. Только поддерживал ходатайство адвоката и просил учесть его «возраст и серьезные хронические заболевания, которым уже более 30 лет». При этом на мониторе в зале суда лица обвиняемого видно не было — только плечо и двух соседей по «клетке».

Как пояснил «Реальному времени» после процесса адвокат экс-налоговика Зуфар Хусаинов, вину его клиент не признал. «Для него это нонсенс — пришел человек в кофейню в телогрейке и унтах, ему дали пакет и задержали», — пояснил защитник.

На заседании Хусаинов поддержал апелляционную жалобу своего коллеги, который участвовал в рассмотрении ходатайства 4-го отдела Следкома по РТ в Приволжском райсуде Казани 4 марта. Указывал, что Мухамадиев является ветераном труда, пенсионером, имеет множество почетных грамот и положительные характеристики. «У моего подзащитного в Казани есть место для проживания», — проинформировал суд новый адвокат ветерана ФНС — на случай замены реального ареста домашним.

Представитель прокуратуры РТ Андрей Андронов против этого возражал. И суд оставил обвиняемого в посредничестве крупной взятке под стражей.