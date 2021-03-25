Прокуратура РТ проверяет действия местных властей по обеспечению населения социнфраструктурой после акции детей

Фото: кадр видео из соцсети

Прокуратура Татарстана проводит проверку своевременности и полноты принимаемых местными властями мер по обеспечению населения пассажирским транспортом и социальной инфраструктурой. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В связи с поступающими сообщениями о нарушении прав детей на образование прокуратура Республики Татарстана разъясняет свою позицию. Надзорное ведомство исходит из приоритета обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, а также их права на образование», — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам проверок надзорное ведомство примет исчерпывающие меры, направленные на обеспечение прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания. Особое внимание при этом уделят обеспечению права детей на образование, подчеркнули в ведомстве.

Вчера в интернете появилось видео, в котором дети казанских поселков Вишневка и Привольный встали на колени с просьбой построить школу. Прокурору Казани поручили провести проверку в отношении организаторов акции — дети не должны стоять на коленях. На акцию отреагировали и в казанском Кремле: руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова заявила, что в руководстве республики знают, что есть проблема в поселках Привольный и Вишневка, жители которых требуют построить школу. Однако такая акция — не вариант решения проблемы. На кону не должно стоять здоровье детей, отметила она.



Татьяна Леухина