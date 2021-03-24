В МВД рассказали подробности задержания подозреваемого в поджоге опорного пункта в Дербышках

После совершения преступления мужчина скрылся у своей родственницы, там его и задержали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Он был в состоянии алкогольного опьянения. 33-летний казанец был ранее судим по статьям «Грабеж» (ст. 161 УК РФ), «Разбой» (ст. 162 УК РФ) и «Вымогательство» (ст. 163 ч. 3 УК РФ).

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Его доставили в отдел полиции №14 «Дербышки». По предварительным данным, мотив преступления — неприязненные отношения к сотрудникам.

Напомним, сегодня неизвестный поджег опорный пункт общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани. По факту поджога помещения опорного пункта полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина