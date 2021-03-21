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Директор казанского цирка объяснил, почему на арене один слон напал на другого

16:28, 21.03.2021 1
Директор казанского цирка объяснил, почему на арене один слон напал на другого
Фото: скриншот

На арене казанского цирка слон напал на своего «напарника» прямо во время выступления: сначала повалил на пол, а потом попытался продолжить драку. Забияку удалось отогнать.

На видео, опубликованном в telegram-канале «ВТП|В Татарстане поймут», видно, что инцидент произошел в непосредственной близости к зрительским местам. На первых рядах к разгару «конфликта» уже никого не было.

Как рассказал «Реальному времени» директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин, никто в результате происшествия не пострадал.

Он объяснил, что примерно 5 лет назад у этих слонов уже возникал «конфликт».

Напомним, в 2018 году в казанском цирке страус выбежал из манежа и напал на зрителей прямо во время выступления.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:54
    «На первых рядах никого не было» - просто все в спели убежать! Все первые ряды были заняты зрителями. По счастливой случайности никто не пострадал. Слон упал прямо на сиденья, где пару мгновений назад сидели люди, в том числе дети!!!!
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