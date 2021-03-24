Казанская дрессировщица ответила на сообщения об опасности слонов в цирке после драки животных

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Дрессировщица Диля Гулевич ответила, что слонихи Дженни и Магда, которые подрались во время представления в цирке Казани, живут полноценно, у них есть чувства и существует свои «слоновьи» правила, о которых они не забывают и иногда выясняют отношения. Животные не опасны для людей и не способны целенаправленно причинить вред зрителям.

«Просто им и нам нужно время и не раздувать «из мухи слона» как бы смешно это сейчас не прозвучало! И нас даже ни грамулечки не волнует мнение всех этих хейтеров и хайпажоров, которые хотят за счет этого инцидента быть в центре внимания (хайпануть) и пытаются очернить наш волшебный мир под названием #ЦИРК», — написала Гулевич в своем аккаунте в Instagram.

В минувшее воскресенье в казанском цирке во время выступления произошла ссора слоних. Зрители не пострадали. Прокуратура Вахитовского района Казани с привлечением специалистов профильных контролирующих органов проводит проверку после происшествия. В надзорном ведомстве уже сообщили, что учреждение закрывать не планируется.