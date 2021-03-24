Мужчина, собака и канистра бензина: в Дербышках подожгли опорный пункт отдела полиции
Зашел, разлил, поджег, ушел
Сегодня днем мужчина с канистрой бензина устроил пожар в опорном пункте отдела полиции №14 в казанском поселке Дербышки. Он пришел в здание ОП в сопровождении собаки и с канистрой бензина в руках, облил пол тамбура и поджег горючее, после чего скрылся с места преступления. В отделе полиции в тот момент находился сотрудник, который тут же вызвал экстренные службы. Прибывшие пожарные потушили возгорание за шесть минут. Площадь возгорания составила 25 кв. м, пострадавших нет.
Информацию о поджоге подтвердили в МВД Татарстана: по заявлению ведомства, подозреваемый в поджоге уже установлен, мужчину ищут. Как сообщили «Реальному времени в прокуратуре РТ, поджигателем является местный житель 1988 года рождения, проживающий в доме по адресу Халезова, д.22б.
Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов. Дело взято на особый контроль в прокуратуре.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следкома, передает корреспондент «Реального времени». Подходы к месту происшествия перекрыты. На улице до сих пор сильно пахнет гарью, а следы пожара видны на фасаде жилого дома, где расположен ОП. На место происшествия прибыли и другие мужчины с собаками — на этот раз уже речь идет о кинологической службе.
— Произошел сильный хлопок, аж я услышала, и пошла чернота. Пламени не было [видно]. Выскочили два человека, не знаю кто, и стали сразу звонить. Машины подъехали почти тут же. Первой приехала полиция, потом пожарная и скорая. Она просто на всякий случай приехала, я не видела, чтобы кого-то увезли [на скорой]. Дым поднимался до пятого этажа, довольно долго был, — рассказала одна из свидетельниц происшествия.
Жители дома, в котором расположен ОП, также рассказали, что после пожара полицейские вывели на улицу жителей нескольких квартир, которые расположены рядом с помещением ОП. Но поскольку происходило все в рабочее время, этих людей оказалось не так уж много — всего пять-шесть человек.
Второе за полгода нападение на отделы полиции
Вскоре после происшествия Следком по РТ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту поджога — оно квалифицировано по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Вместе с тем собеседник «Реального времени» в силовых органах сообщил, что сейчас следователи будут устанавливать мотивы поджигателя, и в зависимости от этого квалификация дела может измениться. Это может быть как хулиганство, так и более тяжкие статьи, если выяснится, что поджог был совершен, например, по мотивам ненависти к сотрудникам полиции.
Напомним, что это уже второе нападение на здание полиции за последнее полугодие в Татарстане, а предыдущее было совершено как раз по экстремистским мотивам. Речь идет о событиях, произошедших в Кукморе в ночь на 30 октября 2020 года, когда 16-летний подросток бросал бутылки с зажигательной смесью на территорию райотдела полиции, а после напал с ножом на полицейских. Подростка застрелили.
Выяснилось, что нападавший был пасынком Марата Замалиева, отсидевшего за теракты конца 90-х годов на магистральных газопроводах. После нападения на отдел полиции было возбуждено дело о покушении на теракт, по нему задержали и отправили под стражу не менее шести подозреваемых, в числе которых был и Замалиев. Родной отец напавшего на полицейский участок в Кукморе 16-летнего подростка ранее жаловался в полицию на религиозный радикализм матери, сообщали СМИ.
На итоговой коллегии МВД Татарстана глава министерства Артем Хохорин заявил, что полиция не может «со 100-процентной уверенностью исключить повторение подобных проявлений со стороны лиц, которые ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали».
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