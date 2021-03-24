Мужчина, собака и канистра бензина: в Дербышках подожгли опорный пункт отдела полиции

Фото: Дарья Пинегина

Зашел, разлил, поджег, ушел

Сегодня днем мужчина с канистрой бензина устроил пожар в опорном пункте отдела полиции №14 в казанском поселке Дербышки. Он пришел в здание ОП в сопровождении собаки и с канистрой бензина в руках, облил пол тамбура и поджег горючее, после чего скрылся с места преступления. В отделе полиции в тот момент находился сотрудник, который тут же вызвал экстренные службы. Прибывшие пожарные потушили возгорание за шесть минут. Площадь возгорания составила 25 кв. м, пострадавших нет.

Информацию о поджоге подтвердили в МВД Татарстана: по заявлению ведомства, подозреваемый в поджоге уже установлен, мужчину ищут. Как сообщили «Реальному времени в прокуратуре РТ, поджигателем является местный житель 1988 года рождения, проживающий в доме по адресу Халезова, д.22б.

1 / 7 Прокуратура РТ

Прокуратура РТ

Прокуратура РТ

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов. Дело взято на особый контроль в прокуратуре.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следкома, передает корреспондент «Реального времени». Подходы к месту происшествия перекрыты. На улице до сих пор сильно пахнет гарью, а следы пожара видны на фасаде жилого дома, где расположен ОП. На место происшествия прибыли и другие мужчины с собаками — на этот раз уже речь идет о кинологической службе.

— Произошел сильный хлопок, аж я услышала, и пошла чернота. Пламени не было [видно]. Выскочили два человека, не знаю кто, и стали сразу звонить. Машины подъехали почти тут же. Первой приехала полиция, потом пожарная и скорая. Она просто на всякий случай приехала, я не видела, чтобы кого-то увезли [на скорой]. Дым поднимался до пятого этажа, довольно долго был, — рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Жители дома, в котором расположен ОП, также рассказали, что после пожара полицейские вывели на улицу жителей нескольких квартир, которые расположены рядом с помещением ОП. Но поскольку происходило все в рабочее время, этих людей оказалось не так уж много — всего пять-шесть человек.

Второе за полгода нападение на отделы полиции

Вскоре после происшествия Следком по РТ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту поджога — оно квалифицировано по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Вместе с тем собеседник «Реального времени» в силовых органах сообщил, что сейчас следователи будут устанавливать мотивы поджигателя, и в зависимости от этого квалификация дела может измениться. Это может быть как хулиганство, так и более тяжкие статьи, если выяснится, что поджог был совершен, например, по мотивам ненависти к сотрудникам полиции.

Напомним, что это уже второе нападение на здание полиции за последнее полугодие в Татарстане, а предыдущее было совершено как раз по экстремистским мотивам. Речь идет о событиях, произошедших в Кукморе в ночь на 30 октября 2020 года, когда 16-летний подросток бросал бутылки с зажигательной смесью на территорию райотдела полиции, а после напал с ножом на полицейских. Подростка застрелили.

После нападения на отдел полиции в Кукморе было возбуждено дело о покушении на теракт. Фото: 16.мвд.рф

Выяснилось, что нападавший был пасынком Марата Замалиева, отсидевшего за теракты конца 90-х годов на магистральных газопроводах. После нападения на отдел полиции было возбуждено дело о покушении на теракт, по нему задержали и отправили под стражу не менее шести подозреваемых, в числе которых был и Замалиев. Родной отец напавшего на полицейский участок в Кукморе 16-летнего подростка ранее жаловался в полицию на религиозный радикализм матери, сообщали СМИ.



На итоговой коллегии МВД Татарстана глава министерства Артем Хохорин заявил, что полиция не может «со 100-процентной уверенностью исключить повторение подобных проявлений со стороны лиц, которые ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали».

Александр Артемьев, Дарья Пинегина, видео Дарьи Пинегиной