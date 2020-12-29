Климатолог: обмелеют ли Волга и Казанка, зависит от осадков

Фото: Максим Платонов (архив)

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев ответил на вопрос о том, обмелеют ли Волга и Казанка, как в 2019 году.

По его словам, это зависит от осадков: «Пока получается так, что осадками мы похвалиться не можем, выше нормы никак не получается. Многое зависит от осадков, которые выпадут в течение зимы. Все зависит от снегозапасов и от того, какая погода будет весной. Но есть и еще один фактор — регулирование, сбросы [воды в водохранилище]».