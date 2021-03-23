Минкульт Башкирии прокомментировал ситуацию с отменой концерта татарского певца Фирдуса Тямаева

Минкульт Башкирии в ответ на запрос «Реального времени» прокомментировал ситуацию с отменой концерта татарского певца Фирдуса Тямаева в башкирском селе Киргиз-Мияки. По их данным, потоп в подвале все же был, хотя артист утверждает об обратном:

— По информации администрации Миякинского района, 22 марта в подвале Центрального дворца культуры с. Киргиз-Мияки произошел прорыв трубы, что повлекло за собой замыкание электрических сетей. Во избежание несчастного случая электричество во всем здании Центрального дворца культуры было отключено, что стало причиной отмены концерта Фирдуса Тямаева.

Также в Министерстве культуры прокомментировали требование у Тямаева маршрутного листа, которое удивило певца: «В Башкортостане действует Дирекция культурных программ и гастрольной деятельности РБ. При возникновении вопросов о законности гастрольной деятельности того или иного артиста муниципальное образование, на территории которого запланирован концерт, вправе обратиться в дирекцию для получения экспертной оценки законности концертной деятельности артистов. Данная оценка не является обязательной, проводится исключительно по инициативе муниципалитета или самих артистов».

В татарстанском Минкульте также отреагировали на ситуацию и призвали ее не политизировать.