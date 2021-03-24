В Минздраве Татарстана рассказали о женщине, покончившей с жизнью из-за коронавируса

Минздрав Татарстана прокомментировал «Реальному времени» информацию о трагической смерти 60-летней женщины, которая покончила с собой после заболевания коронавирусом.

В ведомстве рассказали, что в феврале 2020 года женщина находилась на стационарном лечении в отделении кардиологии — тогда причиной госпитализации стала нестабильная стенокардия.

В марте 2021 года женщину доставили во временный инфекционный госпиталь с подозрением на коронавирус. После окончания лечения ее выписали. Температура и сатурация были в норме, в кислородной поддержке женщина не нуждалась. Через несколько дней после выписки пациентка совершила суицид, рассказали «Реальному времени». 22 марта женщину похоронили.



Ранее вице-премьер РТ Лейла Фазлеева выразила соболезнования родным и близким женщины, покончившей с жизнью из-за коронавируса. В предсмертной записке женщина написала, что ее не «отпускает». По словам Фазлеевой, у погибшей были поражены легкие на 1-2%.

Ольга Плешкова