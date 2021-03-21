Прокуратура Татарстана начала проверку соблюдения безопасности в казанском ГУМе

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Прокуратура Татарстана организовала поверку соблюдения требований пожарной безопасности в казанском ГУМе, где сейчас идет пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место пожара выехал заместитель прокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин и прокурор Казани Олег Дроздов. Надзорное ведомство выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, что в эти минуты в центре Казани горит здание ГУМа. Пожар начался с кафе «По чесноку». В МЧС присвоили пожару второй уровень сложности.

Ольга Плешкова