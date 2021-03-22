После драки слонов силовики нагрянули в Казанский цирк

Фото: Ринат Назметдинов

Что представители ведомств нашли в цирке и кого не нашли

Вчерашней дракой слонов, а точнее слоних Дженни и Магды, в Казанском цирке заинтересовались прокуратура и Следком. К удивлению руководства учреждения, на проведение проверки силовики привели с собой около трех десятков журналистов. Однако единственное, что стало понятно после встречи, — на данный момент прокуратура не рассматривает вопрос о закрытии Казанского цирка.

— Районная прокуратура с привлечением профильных специалистов проведет проверку. В частности, условий содержания животных, а также безопасности посетителей зрелищных мероприятий. После представления справок специалистов будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования и их характере. На сегодняшний день говорить об этом рано, — рассказал журналистам зампрокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин, отметив, что в принципе преждевременно говорить о наличии каких-либо нарушений.

К удивлению руководства учреждения, на проведение проверки силовики привели с собой около трех десятков журналистов

Вместе с ним пришли следователь Следственного комитета Никита Демидов и госинспектор Госветнадзора Управления Россельхознадзора по РТ Лейсан Амитова. Они совершили замеры барьеров на соответствие нормам.

— От циркового манежа до первого ряда зрителей необходимо минимальное расстояние не менее одного метра. В настоящий момент мы измерили: расстояние соответствует одному метру и 60 сантиметрам, что соответствует нормам, предусмотренным законом, — сообщил Демидов.



Версию другой стороны, а именно дрессировщика слонов Сергея Гулевича, журналистам услышать не удалось — он не пришел на встречу, несмотря на присутствие представителей прокуратуры и Следкома. К самим животным также не пустили — без дрессировщика нельзя. Единственное интересное, что показали журналистам, — сломанные слонами кресло и несколько опор.

Единственное интересное, что показали журналистам, — сломанное слонами кресло

Некоторое время журналисты провели в ожидании, пока представители цирка окончательно не объявили, что Гулевича сегодня можно не ждать, а завтра он проведет прямой эфир в Instagram с репетиции программы выступления слонов, начало — в 9.00. Журналистов на репетицию, само собой, не пустят.

А вот компетентные органы все-таки посетят слонов. Их проверка продлится еще некоторое время, после чего они огласят свой вердикт для всех.

Во всем виновата весна

Ссора слоних на публике произошла вчера во время представления «Шоу слонов и магия цирка». Заведение уже выступило с заявлением — целью выяснения отношений Дженни и Магды были только они сами, зрителям не грозила опасность.

Ссора слоних на публике произошла вчера во время представления «Шоу слонов и магия цирка». Скриншот видео

Поведение слонов в цирке объяснили тем, что у них бывает разное настроение, тем более в связи с наступающей весной:

— И возможно, в погоне за вниманием дрессировщика случившееся было проявлением спутницы любви — ревности. Кроме того, пандемия и отсутствие общения со зрителями, конечно, повлияли на животных.

Сейчас Дженни и Магда «спокойны, накормлены и находятся в хорошей физической форме».



— Ведется работа по созыву консилиума из дрессировщиков, ветеринарных врачей и зоопсихологов с целью определения причин произошедшего и принятия мер по недопущению повторения подобного поведения слонов, — проинформировали в Казанском цирке.

Напоследок отметим, что разногласие между слонихами возникает не первый раз — еще директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин рассказал «Реальному времени», что такой же конфликт был примерно пять лет назад.

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Дарья Пинегина