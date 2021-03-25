Подравшиеся в казанском цирке слонихи пока не будут участвовать в выступлениях

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Слонихи Дженни и Магда, подравшиеся во время выступления в Казанском цирке, пока не будут участвовать в шоу, однако репетиции продолжатся. Об этом рассказала дрессировщица Диля Гулевич в своем аккаунте в Instagram.



«Никто причину конкретно не может объяснить, есть только предположения, версии и догадки, почему они так себя повели, у них свой мир и интеллект», — написала она, подчеркнув, что слонихи не агрессивны к людям и отношения между ними сейчас налаживаются. Сейчас дрессировщики советуются с экспертами и уделяют Дженни и Магде больше внимания.

«Будем наблюдать за девочками, заботиться и уделять им максимум внимания», — сообщила она и поблагодарила аудиторию за поддержку.

Ранее дрессировщица отвечала на сообщения об опасности слонов в цирке после драки животных. По ее словам, Дженни и Магда живут полноценно, у них есть чувства и существуют свои «слоновьи» правила, о которых они не забывают и иногда выясняют отношения. Она также подчеркивала, что животные не опасны для людей и не способны целенаправленно причинить вред зрителям.

Напомним, драка слонов произошла в минувшее воскресенье в Казанском цирке во время выступления. Зрители не пострадали. Прокуратура Вахитовского района Казани с привлечением специалистов профильных контролирующих органов проводит проверку после происшествия. В надзорном ведомстве уже сообщили, что учреждение закрывать не планируется.

Маргарита Головатенко