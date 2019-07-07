Поволжская неделя: массовая гибель пчел, приостановка работы АвтоВАЗа и чувашский «Уяв»

События уходящих семи дней в ПФО

Фото: Сергей Черных

На минувшей неделе беглая кассирша банка из Салавата Луиза Хайруллина была задержана на съемной квартире в Казани. Похищенные ею 23 млн рублей пока не найдены. Тем временем в Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, Башкирии, Татарстане и Ульяновской области зафиксирована массовая гибель пчел, а Грушинский фестиваль, проходящий под Самарой, отметился новым скандалом. Подробнее об этих и других событиях недели в ПФО — в обзоре «Реального времени».

Башкортостан

Одним из центральных событий недели стало задержание Луизы Хайруллиной — кассира «Россельхозбанка», скрывшейся с 23 млн рублей. Полиция нашла ее в Казани, где «башкирская Бонни» вместе с семьей пряталась на съемной квартире. Судя по сообщению МВД, денег при ней не нашли. Всех членов семьи отправили в Уфу. Мужа беглой кассирши проверяют на причастность к преступлению, а детей передали родственникам.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров первым среди кандидатов на пост башлыка подал документы в ЦИК РБ. Вторым стал кандидат от ЛДПР Иван Сухарев, представляющий регион в Госдуме. Напомним, выборы главы республики состоятся 8 сентября.

Гендиректор Фонда капитального ремонта РБ Ринат Даминов отправлен в отставку. Следом за начальником решили уйти из фонда и его заместители. Врио главы организации назначен Павел Сафонов.

Попавший под критику врио главы Башкирии руководитель администрации Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов также покинул свой пост. На его место назначен бывший глава Демского района башкирской столицы Сергей Плотников.



В то же время стало известно имя кандидата на пост вице-мэра Уфы по транспорту. Это место может достаться бывшему владельцу московского таксопарка Ильдару Юланову.



В башкирском Белорецке обрушился самый длинный деревянный пешеходный мост в России

Новым гендиректором АО «Башкирская содовая компания» (БСК) стал Эдуард Давыдов. На этой должности он сменил корейского топ-менеджера Ан Ен Дока.



А вот выходец из Татарстана Камиль Кашаев не стал прокурором Башкирии — его кандидатуру не утвердили в Кремле.



«Башнефть» вошла в список самых дорогих брендов России — она заняла 29-ю строчку рейтинга от компании Brand Finance. За год нефтяная компания поднялась на четыре позиции.



В башкирском Белорецке обрушился самый длинный деревянный пешеходный мост в России, в свое время засветившийся в советском многосерийном фильме «Вечный зов». Он уже несколько лет находился в аварийном состоянии; местные власти не могли ни отреставрировать, ни починить объект.



1 июля коммерческие перевозчики подняли цены на проезд в Уфе. Однако уже к вечеру того же дня Радий Хабиров заявил, что инцидент исчерпан и тарифы маршруток вернулись на прежний уровень.



«Реальное время» подготовило обзор наиболее интересных тендеров в Башкортостане за предыдущую неделю. На ремонт 10 км трассы Уфа — Оренбург будет направлено 858 млн рублей. Капремонт театра имени Мажита Гафури обойдется в 442 млн рублей, а «Башспирт» планирует потратить около 3 млн рублей на освещение своей деятельности в СМИ.



Культовый режиссер Эмир Кустурица заявил, что может провести съемки фильма о Чингисхане в Башкирии.



Сразу в нескольких регионах Поволжья был зафиксирован массовый мор пчел. Фото minleshoz.tatarstan.ru

Удмуртия, Мордовия, Марий Эл

Сразу в нескольких регионах Поволжья был зафиксирован массовый мор пчел. Пострадали прежде всего Татарстан, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан, Мордовия и Ульяновская область. По данным экспертов, вероятной причиной гибели насекомых стали химикаты, используемые для выращивания рапса. Минсельхоз Удмуртии оценил ущерб от массовой гибели пчел в республике предварительно в 3 млн рублей.



Ижевский агрохолдинг «Комос Групп» намерен к 2022 году достигнуть уровня производства молока в 3 тысячи тонн в сутки. Речь идет об объемах всех шести предприятий: Казанского молочного комбината, «Сарапул-молоко», «Кезского сырзавода», «Глазов-молоко», «Ижмолоко» и Пермского хладокомбината «Созвездие».

Минстрой Удмуртии снизит в 15 раз плату за вывоз мусора для магазинов промтоваров. Тариф планируется сократить с 38 до 2,65 рубля за 1 кв. м. Новая норма вводится с 1 августа.

Самарская область

С 3 июля АвтоВАЗ приостановил работу предприятий в Тольятти и Ижевске. Причиной послужил срыв нижегородской компанией поставок автокомпонентов. Через два дня работа заводов была возобновлена.



4 июля под Самарой открылся Грушинский фестиваль, он продлится до воскресенья. В мае этого года был «смещен» многолетний организатор «Груши» Борис Кейльман. Организация фестиваля была возложена на компанию Олега Митяева, что вызвало немало споров в среде постоянных участников и зрителей мероприятия.

Аналитическая служба «Реального времени» изучила рынок новостроек Самары. Ввод жилья в области упал на 30%. Несмотря на это снижение и переход на проектное финансирование, цены на жилую недвижимость за последний год в Самарской области выросли несущественно. Некоторые жилые комплексы за полгода не показали никакой динамики цен.



Суд заочно приговорил основателя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к 9 годам лишения свободы. Он признан виновным в мошенничестве на сумму 500 млн долларов.

Оренбургский Следком возбудил уголовное дело о загрязнении воздуха в поселке Переволоцкий. Фото oren.sledcom.ru

Оренбургская область

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер назначил исполняющих обязанности министра образования и министра здравоохранения. Ими стали выходцы из Свердловской области Алексей Пахомов и Татьяна Савинова. Напомним, в 2012—2016 гг. Паслер возглавлял правительство этого региона. Эксперты считают, что в ближайшее время свой пост покинет и. о. министра экологии Оренбуржья Константин Костюченко.



Оренбургский Следком возбудил уголовное дело о загрязнении воздуха в поселке Переволоцкий. Региональное управление считает, что вина может лежать на расположенном неподалеку предприятии.



Нижегородская область

Замглавы Нижнего Новгорода по транспорту Роман Колосов подал в отставку. Его обязанности были возложены на директора городского департамента транспорта Елену Лекомцеву.



Прокурор потребовал арестовать имущество родственников бывшего начальника тыла ГУ МВД по Нижегородской области Ихтияра Уразалина на 27 млн рублей. Гособвинение считает, что доходов тестя и тещи экс-полицейского не хватало на подобную роскошь.

Счетная палата обратила внимание на ТОСЭР в Сарове. По данным аудита, единственное работающее там предприятие за последние два года инвестировало 16,2 млн руб. Эффект для бюджета региона составил 1,75 млн руб., или 0,5% от поставленной цели. При этом резидентом является компания «Технологии ЦРК», подконтрольная правительству Нижегородской области.

Рустам Минниханов встретился с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Вместе они приняли участие в празднике чувашской культуры «Уяв».Фото instagram.com/rusminnikhanov

Саратовская область

Депутат Саратовской облдумы Андрей Беликов, находящийся под следствием с августа 2018 года, наконец решил сложить с себя полномочия. Заявление в региональный парламент поступило 5 июля.



Чувашия

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу МВД Чувашии генерал-майора полиции Сергея Неяскина.



6 июля президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Вместе они приняли участие в празднике чувашской культуры «Уяв».

Центробанк выпустил монету в честь 550-летия Чебоксар. Серебряная монета номиналом 3 рубля весит 31,1 г.



Мордовия

5 июля в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края произошла трагедия: перевернулся прогулочный катамаран с туристами на борту. В результате два человека утонули. Одной из погибших оказалась 42-летняя жительница Мордовии.



В поселке Джубга Краснодарского края произошла трагедия: перевернулся прогулочный катамаран с туристами на борту. Фото dg-yug.ru

Пермский край

В 2018 году Пермский край получит 33,4 млн рублей на развитие паллиативной помощи из федерального бюджета. Как выяснило «Реальное время», в регионе насчитывается 5 тысяч паллиативных пациентов, среди них 525 детей.



В Перми закрылся ресторан Black Star Burger рэпера Тимати. Помещение уже свободно, и владелец пытается сдать его в аренду.



Пермские полицейские задержали 12 сотрудников автосалона. Все они подозреваются в мошенничестве. По версии следствия, работники компании вынуждали клиентов покупать автомобили по завышенной цене.

