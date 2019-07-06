Рустам Минниханов обсудил с главой Чувашии вопросы взаимодействия в экономике

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

Встреча прошла в Доме Правительства республики. На ней главы регионов обсудили вопросы межрегионального взаимодействия в области экономики, науки и культуры, сообщает пресс-служба президента РТ. Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в Татарстане с рабочей поездкой. Ее основная цель — посещение праздника чувашской культуры «Уяв», который сегодня проходит в Аксубаевском районе.

Ранее сообщалось, что на праздник съедутся более 40 коллективов со всего Татарстана, а также из Чувашии, Башкирии, Самарской области. Сейчас в республике проживает более 116 тысяч чувашей, это третья по численности этническая группа в республике.

