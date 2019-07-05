По факту загрязнения атмосферы поселка в Оренбургской области возбудили уголовное дело

По данным следствия, 3 и 4 июля в районе жилых домов в поселке Переволоцкий Оренбургской области было зафиксировано превышение нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ.

По предварительной информации, причина загрязнения — работа коммерческого предприятия, которое находится рядом с поселком. Местные жители обратились с жалобами на плохое самочувствие в Переволоцкую районную больницу. Им поставили предварительный диагноз «отравление». В рамках расследования уголовного дела предстоит определить точный источник загрязнения воздуха на предприятии. Также будут установлены должностные лица, которые ответственны за экологическую безопасность, сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.