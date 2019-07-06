Власти установили личности туристов, погибших в Джугбе

Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Власти установили личности двух женщин, погибших при аварии катера в Черном море возле поселка Джугба, Туапсинского района. Одна из них приехала из Мордовии, вторая — из Белгорода.

Первой погибшей было около 42 лет, сообщил глава района Анатолий Русин. Возраст второй — около 34 лет, передает «Интерфакс».

По данным источников агентства, катамаран «Атолл» перевернулся из-за перегруза. Судно зарегистрировано в порту Туапсе, свидетельство выдавалось в 2017 году. Вместимость катера составляла 12 человек.

Напомним, что Следком уже возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.