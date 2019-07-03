В Башкирии обрушился деревянный мост из сериала «Вечный зов»

Самый длинный пешеходный деревянный мост в России, находящийся в Белорецке (Башкирия) разрушился. Местные власти не могли ни отреставрировать, ни починить объект, попавший в советский многосерийный фильм «Вечный зов».

На обрушение моста обратили внимание пользователи соцсетей.

Говорить об угрозе в Башкирии стали еще несколько лет назад. Однако власти выяснили, что на восстановление конструкции потребуется около 30 млн рублей. При этом расходы на полный снос моста также оценивались в 4 млн рублей. Поэтому объект было решено не трогать.

Деревянный мост в Белорецке соединяет жилую и заводскую части города. Его длина составляет 552 метра. По некоторым данным, этот мост могли построить еще в середине XIX века.