В Казани запустили регулярные грузовые авиаперевозки в Шанхай

Рейсы на широкофюзеляжных судах выполняются три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг Татарстана сообщил о запуске авиакомпанией China Eastern Airlines регулярных грузовых авиаперевозок по маршруту Казань — Шанхай. Информация опубликована на официальных ресурсах ведомства.

Рейсы на широкофюзеляжных судах выполняются три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Грузы можно отправлять транзитом через Шанхай в города материкового Китая, а также в Токио, Сеул, Гонконг, Сингапур, Дели и Каир по единой авианакладной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Запуск маршрута позволит экспортерам сократить временные издержки, обеспечить сохранность товаров и оперативно реагировать на изменения спроса. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, в четверг в аэропорту Казани в тестовом режиме запустили новый терминал B, а также планируют реконструировать терминалы 1 и 1А для увеличения пропускной способности.

Зульфат Шафигуллин