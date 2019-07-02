«Комос Групп» начнет перерабатывать 3 тысячи тонн молока в сутки с 2022 года

Агрохолдинг «Комос Групп» намерен сравняться по объемам переработки молока с транснациональными корпорациями PepsiCo и Danone и выйти на уровень 3 тысячи тонн в сутки к 2022 году, сообщил сегодня управляющий акционер компании Андрей Шутов на церемонии открытия Казанского молочного комбината после реконструкции.

Эту рекордную отметку агрохолдинг планирует достигнуть за счет развития всей группы из шести молочноперерабатывающих заводов, в которой КМК станет самый крупным переработчиком проектной мощностью в 1 тысячу тонн в сутки (остальные — «Сарапул-молоко», «Кезский сырзавод», «Глазов-молоко», «Ижмолоко» и Пермский хладокомбинат «Созвездие» — в совокупности уже перерабатывают 2 тысячи тонн в сутки).

«Это не пустые декларации — вот я построю башню выше неба, — пояснил он «Реальному времени». — Казань будет самой крупной по объему только потому, что здесь самые большие инвестиции. В первый этап модернизации вложено 1,6 млрд, на втором этапе — еще 1 млрд рублей, и третий — 0,8 млрд рублей». Таким образом, в обновление КМК будет вложено 3,4 млрд рублей.

ООО «Казанский молочный комбинат» входит в состав ОАО «Милком» — субхолдинга «Переработка молока» агрохолдинга «Комос Групп». Субхолдинг объединяет четыре производственные площадки в Удмуртской Республике: «Сарапул-молоко», «Кезский сырзавод», «Глазов-молоко», «Ижмолоко», а также производственную площадку Пермский хладокомбинат «Созвездие» в Перми.

По итогам 2018 года предприятия ОАО «Милком» совокупно переработали более 482,6 тысячи тонн молока-сырья. Прогнозный показатель переработки молока по итогам 2019 года предположительно составит 529,2 тыс. тонн