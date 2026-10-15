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Минтранс назвал неприемлемым низкое качество транспортного обслуживания населения

12:49, 15.10.2026

Никитин подчеркнул, что транспортная система должна учитывать время окончания работы социальных учреждений и медицинских обследований

Минтранс назвал неприемлемым низкое качество транспортного обслуживания населения
Фото: Мария Зверева

Низкое качество транспортного обслуживания населения является неприемлемым, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передает корреспондент «Реального времени» с пленарного заседания форума «Общественный транспорт — 2026».

В качестве примера руководитель ведомства привел ситуацию из своего опыта на посту губернатора Новгородской области, когда пожилые пациенты больницы не смогли уехать домой из-за ушедшего автобуса и были вынуждены ночевать в фойе.

взято с сайта kremlin.ru

По словам министра, таких ситуаций быть не должно. Никитин подчеркнул, что транспортная система должна учитывать время окончания работы социальных учреждений и медицинских обследований, чтобы обеспечить доставку граждан до дома.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел материал, посвященный будущей реформе транспортной системы в России.

Луиза Игнатьева

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