Минтранс назвал неприемлемым низкое качество транспортного обслуживания населения

Никитин подчеркнул, что транспортная система должна учитывать время окончания работы социальных учреждений и медицинских обследований

Фото: Мария Зверева

Низкое качество транспортного обслуживания населения является неприемлемым, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передает корреспондент «Реального времени» с пленарного заседания форума «Общественный транспорт — 2026».

В качестве примера руководитель ведомства привел ситуацию из своего опыта на посту губернатора Новгородской области, когда пожилые пациенты больницы не смогли уехать домой из-за ушедшего автобуса и были вынуждены ночевать в фойе.

По словам министра, таких ситуаций быть не должно. Никитин подчеркнул, что транспортная система должна учитывать время окончания работы социальных учреждений и медицинских обследований, чтобы обеспечить доставку граждан до дома.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел материал, посвященный будущей реформе транспортной системы в России.

Луиза Игнатьева