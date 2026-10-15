Каримов: долгосрочные контракты снизят себестоимость общественного транспорта

Это позволит заводам избежать авральной работы и планировать загрузку с начала года

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Производители общественного транспорта смогут снизить себестоимость техники и обеспечить стабильное качество при получении долгосрочных контрактов минимум на три года. Об этом заявил замминистра промышленности России Альберт Каримов.

По его словам, это позволит заводам избежать авральной работы и планировать загрузку с начала года.

— Это один из главных вызовов текущего дня, который мы должны преодолеть, для того чтобы обеспечить стабильную работу, — цитирует Каримова корреспондент «Реального времени».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вторым вызовом Каримов назвал переход на альтернативные источники энергии. Замминистра промышленности отметил развитие электробусов и техники на газомоторном топливе, добавив, что многие регионы выбирают технологии под свою специфику.

Напомним, ранее Минтранс РФ назвал неприемлемым низкое качество транспортного обслуживания населения.

Луиза Игнатьева