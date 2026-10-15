Каримов: долгосрочные контракты снизят себестоимость общественного транспорта
Это позволит заводам избежать авральной работы и планировать загрузку с начала года
Производители общественного транспорта смогут снизить себестоимость техники и обеспечить стабильное качество при получении долгосрочных контрактов минимум на три года. Об этом заявил замминистра промышленности России Альберт Каримов.
По его словам, это позволит заводам избежать авральной работы и планировать загрузку с начала года.
— Это один из главных вызовов текущего дня, который мы должны преодолеть, для того чтобы обеспечить стабильную работу, — цитирует Каримова корреспондент «Реального времени».
Вторым вызовом Каримов назвал переход на альтернативные источники энергии. Замминистра промышленности отметил развитие электробусов и техники на газомоторном топливе, добавив, что многие регионы выбирают технологии под свою специфику.
Напомним, ранее Минтранс РФ назвал неприемлемым низкое качество транспортного обслуживания населения.
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