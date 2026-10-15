«Дом Панфилова» на Лево-Булачной в Казани выкупили за 56,7 млн рублей

Реставрационные работы по сохранению объекта должны быть завершены до конца сентября 2030 года

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Компания «Аренда Сервис» из Мордовии приобрела на торгах ДОМ.РФ историческое здание «Дом Панфилова» на улице Лево-Булачной в Казани за 56,74 млн рублей. Об этом сообщает Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Двухэтажный «Дом Панфилова» площадью 828,4 кв. м, построенный в 1830-х годах по проекту архитектора Александра Шмидта, находился в последние годы в неудовлетворительном состоянии.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

— «Дом Панфилова» представляет собой яркий образец гражданской застройки Казани XIX века с элементами эклектики и классицизма. Скругленный угол здания акцентирован парадным балконом с аутентичной чугунной решеткой, а над главным входом сохранился старинный кованый навес на ажурных кронштейнах, — говорится в сообщении Комитета ОКН.

По условиям аукциона работы по сохранению объекта должны быть завершены до конца сентября 2030 года.

Представитель инвестора заявил, что противоаварийные работы планируется закончить уже в марте 2027 года, после чего начнется разработка проекта приспособления здания к современному использованию. Под охраной государства в доме находится подлинная центральная парадная лестница с кованым ограждением.

Зульфат Шафигуллин