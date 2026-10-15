«Дом Панфилова» на Лево-Булачной в Казани выкупили за 56,7 млн рублей
Реставрационные работы по сохранению объекта должны быть завершены до конца сентября 2030 года
Компания «Аренда Сервис» из Мордовии приобрела на торгах ДОМ.РФ историческое здание «Дом Панфилова» на улице Лево-Булачной в Казани за 56,74 млн рублей. Об этом сообщает Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.
Двухэтажный «Дом Панфилова» площадью 828,4 кв. м, построенный в 1830-х годах по проекту архитектора Александра Шмидта, находился в последние годы в неудовлетворительном состоянии.
— «Дом Панфилова» представляет собой яркий образец гражданской застройки Казани XIX века с элементами эклектики и классицизма. Скругленный угол здания акцентирован парадным балконом с аутентичной чугунной решеткой, а над главным входом сохранился старинный кованый навес на ажурных кронштейнах, — говорится в сообщении Комитета ОКН.
По условиям аукциона работы по сохранению объекта должны быть завершены до конца сентября 2030 года.
Представитель инвестора заявил, что противоаварийные работы планируется закончить уже в марте 2027 года, после чего начнется разработка проекта приспособления здания к современному использованию. Под охраной государства в доме находится подлинная центральная парадная лестница с кованым ограждением.
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