СМИ: вице-мэром Уфы по транспорту может стать экс-владелец московского такси «Лорд»

Должность заместителя мэра Уфы по транспорту может занять Ильдар Юланов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

Ранее пост занимал Андрей Федосов, он ушел в отставку в апреле текущего года. Юланов в настоящее время занимает кресло начальника отдела программ развития пассажирского транспорта Управления транспорта и связи мэрии.

До этого Юланов, по неофициальным данным, работал помощником врио главы РБ Радия Хабирова. Также у него была регистрация индивидуального предпринимателя в Москве, где он развивал службу такси «Лорд», пишет издание.

Напомним, ранее глава Октябрьского района Уфы, с которым не захотел работать Хабиров, подал в отставку.