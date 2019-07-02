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Гендиректор Фонда капитального ремонта Башкирии уволен по собственному желанию

17:29, 02.07.2019
Гендиректор Фонда капитального ремонта Башкирии уволен по собственному желанию
Фото: kapremont02.ru

Высокопоставленный чиновник Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ рассказал, что генеральный директор Фонда капитального ремонта Башкирии Ринат Даминов уволен по собственному желанию.

В ближайшее время коллективу представят нового руководителя фонда. Даминов находился на этом посту с ноября прошлого года, сообщает ИА «Башинформ».

ОбществоВласть Башкортостан
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