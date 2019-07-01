Эдуард Давыдов сменил Ан Ен Дока на посту гендиректор БСК
Совет директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК) утвердил нового CEO предприятия. Гендиректором назначен Эдуард Давыдов.
Он официально вступил в должность 1 июля, говорится в сообщении компании, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации.
Совет также разрешил ему совмещать должность с позициями гендиректора в АО «БСЗ» и ТОО «БСК-Казахстан».
Также отмечается, что договор с предыдущим главой компании Ан Ен Доком прекращается досрочно «по инициативе работника».
Напомним, что Ан Ен Док попадал в рейтинг элиты Башкортостана от «Реального времени». Однако потом его сменил в списке предправления БСК Григорий Рапота.ПромышленностьБизнес Башкортостан
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