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Промышленность

Эдуард Давыдов сменил Ан Ен Дока на посту гендиректор БСК

21:51, 01.07.2019
Эдуард Давыдов сменил Ан Ен Дока на посту гендиректор БСК
Фото: proural.info

Совет директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК) утвердил нового CEO предприятия. Гендиректором назначен Эдуард Давыдов.

Он официально вступил в должность 1 июля, говорится в сообщении компании, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации.

Совет также разрешил ему совмещать должность с позициями гендиректора в АО «БСЗ» и ТОО «БСК-Казахстан».

Также отмечается, что договор с предыдущим главой компании Ан Ен Доком прекращается досрочно «по инициативе работника».

Напомним, что Ан Ен Док попадал в рейтинг элиты Башкортостана от «Реального времени». Однако потом его сменил в списке предправления БСК Григорий Рапота.

ПромышленностьБизнес Башкортостан
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