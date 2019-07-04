Правительство РФ выделит Пермскому краю 33,4 млн рублей на развитие паллиативной помощи

Пермский край получит 33,4 млн рублей на развитие паллиативной помощи в этом году. Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

Полученные деньги планируется направить на развитие такого вида помощи в Перми, Коми-Пермяцком округе, Нытве, Кунгуре, Чайковском и Березниках.

В Пермского крае насчитывается 5 тысяч паллиативных пациентов, среди них 525 детей, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе губернатора региона.

Всего на развитие паллиативной помощи в субъектах страны будет направлено более 114,6 млн рублей. Среди получателей — Удмуртия, Алтайский край, Костромская, Московская, Омская, Тверская и Ульяновская области.

Напомним, в марте этого года президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной помощи. Она будет оказываться медицинскими работниками в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара.