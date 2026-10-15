В школах России с 2027 года начнут изучать произведения Тукая и Джалиля

Это предусмотрено новым федеральным образовательным стандартом (ФГОС), утвержденным приказом Минпросвещения РФ

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября 2027 года в программу по литературе для 10–11-х классов войдут произведения народов России, включая татарских поэтов Габдуллу Тукая и Мусу Джалиля. Это предусмотрено новым федеральным образовательным стандартом (ФГОС), утвержденным приказом Минпросвещения РФ, сообщает РИА «Новости».

В список также включены чувашский поэт Геннадий Айги, дагестанский поэт Расул Гамзатов, башкирский поэт Мустай Карим, калмыцкий поэт Давид Кугультинов, балкарский поэт Кайсын Кулиев, чукотский писатель Юрий Рытхэу, осетинский поэт Коста Хетагуров и мансийский писатель Юван Шесталов.

Согласно документу, в каждом классе должно изучаться не менее одного произведения из литературы народов России.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году на федеральном уровне 150-летия со дня рождения поэта Габдуллы Тукая.

Зульфат Шафигуллин