Александр Невзоров* внесен в перечень террористов и экстремистов

Ранее в Санкт-Петербурге поступило в производство дело в отношении Невзорова* и его супруги Лидии**

Журналист Александр Невзоров* включен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее в Санкт-Петербурге поступило в производство дело в отношении Невзорова* и его супруги Лидии**. В августе Приморский районный суд города заочно заключил его под стражу — он обвиняется по двум уголовным статьям.

Также сообщалось, что журналиста и блогера Юрия Дудя*** включили в перечень террористов и экстремистов.



Алсу Сабирзанова