Александр Невзоров* внесен в перечень террористов и экстремистов
Ранее в Санкт-Петербурге поступило в производство дело в отношении Невзорова* и его супруги Лидии**
Журналист Александр Невзоров* включен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Ранее в Санкт-Петербурге поступило в производство дело в отношении Невзорова* и его супруги Лидии**. В августе Приморский районный суд города заочно заключил его под стражу — он обвиняется по двум уголовным статьям.
Также сообщалось, что журналиста и блогера Юрия Дудя*** включили в перечень террористов и экстремистов.
Справка
* Включен в реестр иноагентов, признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в России.
** Внесена в реестр иноагентов.
*** Признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом.
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