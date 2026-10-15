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Александр Невзоров* внесен в перечень террористов и экстремистов

17:02, 15.10.2026

Ранее в Санкт-Петербурге поступило в производство дело в отношении Невзорова* и его супруги Лидии**

Александр Невзоров* внесен в перечень террористов и экстремистов
Фото: скриншот из видео Невзоров в большом интервью «Радио Свобода» в программе «Грани Времени» с канала "Просмотр"

Журналист Александр Невзоров* включен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее в Санкт-Петербурге поступило в производство дело в отношении Невзорова* и его супруги Лидии**. В августе Приморский районный суд города заочно заключил его под стражу — он обвиняется по двум уголовным статьям.

Также сообщалось, что журналиста и блогера Юрия Дудя*** включили в перечень террористов и экстремистов.

Алсу Сабирзанова
Справка

* Включен в реестр иноагентов, признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в России.

** Внесена в реестр иноагентов.

*** Признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом.

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