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В Кремле не согласовали на должность прокурора Башкирии уроженца Татарстана Камиля Кашаева

12:48, 02.07.2019 1
В Кремле не согласовали на должность прокурора Башкирии уроженца Татарстана Камиля Кашаева
Фото: russianla.com

Кремль не утвердил на должность прокурора Башкирии главу управления гособвинителей Генпрокуратуры России, выходца из Татарстана Камиля Кашаева.

Место прокурора освободилось в начале июня, когда Андрея Назарова, который возглавлял ведомство с 2013 года, перевели в Курганскую область. Отставку связывают с несколькими коррупционными скандалами в башкирской прокуратуре, сообщает «Коммерсант».

Напомним, депутаты Госсобрания — Курултая РБ на пленарном заседании 21 марта утвердили Камиля Кашаева на должность прокурора Башкирии.

Кандидатура Кашаева была представлена генпрокурором России Юрием Чайкой. В своем выступлении перед парламентариями Кашаев отметил, что в работе планирует сделать упор на борьбу с коррупцией и проявлениями экстремизма.

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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комментарии

  • Анонимно 13:06
    Погнали наши всех казанских! Осталось выкинуть из Башкирии Таджуддина
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