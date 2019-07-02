В Кремле не согласовали на должность прокурора Башкирии уроженца Татарстана Камиля Кашаева

Кремль не утвердил на должность прокурора Башкирии главу управления гособвинителей Генпрокуратуры России, выходца из Татарстана Камиля Кашаева.

Место прокурора освободилось в начале июня, когда Андрея Назарова, который возглавлял ведомство с 2013 года, перевели в Курганскую область. Отставку связывают с несколькими коррупционными скандалами в башкирской прокуратуре, сообщает «Коммерсант».

Напомним, депутаты Госсобрания — Курултая РБ на пленарном заседании 21 марта утвердили Камиля Кашаева на должность прокурора Башкирии.

Кандидатура Кашаева была представлена генпрокурором России Юрием Чайкой. В своем выступлении перед парламентариями Кашаев отметил, что в работе планирует сделать упор на борьбу с коррупцией и проявлениями экстремизма.

