Минниханов выложил фотографию с праздника чувашской культуры «Уяв»
Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram фотографию со всероссийского праздника чувашской культуры «Уяв».
На снимке Минниханов вместе с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.
Напомним, сегодня в Доме Правительства РТ прошла встреча Рустама Минниханова и Михаила Игнатьева. Главы регионов обсудили вопросы межрегионального взаимодействия в области экономики, науки и культуры, сообщает пресс-служба президента РТ.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в Татарстане с рабочей поездкой. Ее основная цель — посещение праздника чувашской культуры «Уяв», который сегодня проходит в Аксубаевском районе.
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