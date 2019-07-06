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Минниханов выложил фотографию с праздника чувашской культуры «Уяв»

12:20, 06.07.2019
Минниханов выложил фотографию с праздника чувашской культуры «Уяв»
Фото: скриншот instagram.com/rusminnikhanov/

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram фотографию со всероссийского праздника чувашской культуры «Уяв».

На снимке Минниханов вместе с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

Напомним, сегодня в Доме Правительства РТ прошла встреча Рустама Минниханова и Михаила Игнатьева. Главы регионов обсудили вопросы межрегионального взаимодействия в области экономики, науки и культуры, сообщает пресс-служба президента РТ.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в Татарстане с рабочей поездкой. Ее основная цель — посещение праздника чувашской культуры «Уяв», который сегодня проходит в Аксубаевском районе.

ОбществоВласть Татарстан
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