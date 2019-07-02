Глава Октябрьского района Уфы, с которым не захотел работать Хабиров, подал в отставку

Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов написал заявление об увольнении. Именно его сегодня раскритиковал на оперативном совещании врио главы Башкирии Радий Хабиров.

О том, что Ахунов написал заявление об увольнении, сообщают источники, отмечает «Коммерсант». Роберт Ахунов управлял администрацией самого густонаселенного и большого по площади района Уфы с 2016 года.

Отставке Ахунова предшествовало заявление Хабирова о том, что он отказывается работать с «Робертом Забировичем». Хабиров так высказался после того, как прогулялся по микрорайону «Сипайлово» и наткнулся там на строительный мусор и «бурьян по пояс». Ликвидировать недочеты врио главы Башкирии поручил за месяц, а мэру Уфы — принять кадровое решение.

