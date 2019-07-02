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Хабиров заявил о возвращении цен на проезд в Уфе

21:28, 02.07.2019
Хабиров заявил о возвращении цен на проезд в Уфе
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что добился от перевозчиков возвращения прежних цен на проезд в уфимских маршрутках.

«Утром я попросил перевозчиков вернуть цены на место. Они — на месте. Мы же все-таки не в Техасе», — пошутил «башлык».

Он также попросил подписчиков сообщать ему о подобных случаях или новых уловках перевозчиков.

Напомним, что во вторник утром уфимские перевозчики повысили цены на проезд в связи с введением транспортной карты «Алга».

ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Башкортостан
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