Хабиров заявил о возвращении цен на проезд в Уфе

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что добился от перевозчиков возвращения прежних цен на проезд в уфимских маршрутках.

«Утром я попросил перевозчиков вернуть цены на место. Они — на месте. Мы же все-таки не в Техасе», — пошутил «башлык».

Он также попросил подписчиков сообщать ему о подобных случаях или новых уловках перевозчиков.

Напомним, что во вторник утром уфимские перевозчики повысили цены на проезд в связи с введением транспортной карты «Алга».