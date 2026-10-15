В аэропорту Казани запланировали реконструкцию терминалов 1 и 1А
Ключевой задачей станет расширение количества пунктов пограничного контроля
В международном аэропорту Казани планируют реконструировать терминалы 1 и 1А для увеличения пропускной способности. Об этом сообщается пресс-службой раиса Татарстана.
Ключевой задачей станет расширение количества пунктов пограничного контроля. Сейчас международный терминал пропускает 480 пассажиров в час через 24 кабины.
По итогам 2026 года аэропорт планирует обслужить более 2 млн пассажиров на международных направлениях, что на 17% выше показателя предыдущего года. Проект будет реализован в три этапа.
Рустам Минниханов поручил детально прописать этапы работ и оперативно приступить к ним, уделив особое внимание взаимодействию с пограничными и таможенными службами. Реконструкция позволит создать инфраструктурный резерв для дальнейшего роста пассажиропотока.
Напомним, сегодня в аэропорту Казани в тестовом режиме запустили новый терминал B.
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