В аэропорту Казани запланировали реконструкцию терминалов 1 и 1А

Ключевой задачей станет расширение количества пунктов пограничного контроля

В международном аэропорту Казани планируют реконструировать терминалы 1 и 1А для увеличения пропускной способности. Об этом сообщается пресс-службой раиса Татарстана.

Ключевой задачей станет расширение количества пунктов пограничного контроля. Сейчас международный терминал пропускает 480 пассажиров в час через 24 кабины.

По итогам 2026 года аэропорт планирует обслужить более 2 млн пассажиров на международных направлениях, что на 17% выше показателя предыдущего года. Проект будет реализован в три этапа.

Рустам Минниханов поручил детально прописать этапы работ и оперативно приступить к ним, уделив особое внимание взаимодействию с пограничными и таможенными службами. Реконструкция позволит создать инфраструктурный резерв для дальнейшего роста пассажиропотока.

Напомним, сегодня в аэропорту Казани в тестовом режиме запустили новый терминал B.

Зульфат Шафигуллин