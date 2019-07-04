«Татнефть», «Башнефть» и Lada вошли в число самых дорогих российских брендов 2019 года

«Татнефть» заняла восьмое место в рейтинге самых дорогих российских брендов 2019 года от консалтинговой компании Brand Finance. По сравнению с 2018 годом татарстанская компания поднялась на одну строчку.

Из компаний, которые расположены в Приволжском федеральном округе, в список вошли «Башнефть» (29-е место; + четыре строчки) и Lada (35-е место; — 5 позиций).

В тройку самых дорогих брендов вошли Сбербанк (842,1 млрд рублей), «Газпром» (552,2 млрд), «Лукойл» (397,2 млрд). Для оценки стоимости бренда Brand Finance оценивает цену предприятия, общую ценность бренда для акционеров, ценность торговых марок, которыми владеет компания.